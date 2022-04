Blaž Kunšek in Sonja Benčina zadnji dan DP najboljša z zračno pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Kunšek in Sonja Benčina sta se zadnji dan državnega prvenstva veselila naslova z zračno pištolo. V finalu je Kunšek ugnal Saša Stojaka, Benčina pa je v finalu s 16:10 premagala Denis Bola Ujčič. V ekipni konkurenci so se med članicami veselile strelke Olimpije, pri članih pa SD Dušana Poženela Rečica pri Laškem.

Blaž Kunšek se je zadnji dan državnega prvenstva veselil naslova z zračno pištolo. Foto: STA Kunšek je na ljubljanskem strelišču na Dolenjski cesti v disciplini na 10 m z zračno pištolo v finalni seriji strelov s 16:10 ugnal drugouvrščenega Stojaka, bron pa je pripadel Frasu, ki se je po sedmem izidu kvalifikacij v finalu okitil z bronom.

V finale so se sicer uvrstili Kunšek z rezultatom kvalifikacij 565 krogov, Jože Čeper (563), Sašo Stojak (563), Klemen Juvan (561), Peter Tkalec (560), Miha Grohar (559), Bojan Fras (559) in Klemen Tomaševič (557).

V ženski posamični konkurenci je bil izid identičen. S 16:10 je Benčina ugnala Ujčičevo, do brona pa je v finalu prišla Klara Smolič. Benčina iz SD Olimpija je tako osvojila še četrto zlato odličje na 31. DP. Po dvojnem naslovu prvakinje s puško, ji je to uspelo tudi s pištolo.

V finale so se uvrstile Denis Bola Ujčič s 564 krogi, Sonja Benčina s 559, Mojca Kolman s 557, Jagoda Tkalec s 553, Majda Raušl s 553, Eva Kuzmič s 549, Klara Smolič s 548 ter Alenka Dimec s 548 krogi.

Med članicami je z zračno pištolo na 10 m na ekipni preizkušnji slavila Olimpija v zasedbi Sonja Benčina, Barbara Fux in Urška Oblak. S 1634 krogi so bile boljše od SD Dušana Poženela Rečica pri Laškem (1612) in tretjega Trzina (1580).

Med člani je s 1666 krogi slavilo SD Dušana Poženela Rečica pri Laškem. V zmagoviti ekipi so streljali Jože Čeper, Peter Tkalec in Peter Jenko. Drugo mesto je pripadlo Mrožu Velenje (1652), tretje pa Maroku Sevnici (1645).

Sonja Benčina in Jakob Petelinek sta v soboto postala državna prvaka z zračno puško. Idrijčanka, ki nastopa za ljubljansko Olimpijo, je v finalu po hudem boju po točkah z 18:16 premagala klubsko in reprezentančno kolegico Živo Dvoršak, medtem ko je bil Cerkničan Petelinek v finalnem obračunu boljši od Anžeta Presterela (Triglav Javorniki) s 16:8.

Na ženski ekipni tekmi z zračno puško je v soboto slavila Olimpija (Sonja Benčina, Živa Dvoršak, Alja Bračun) s 1857,5, na moški pa Trzin (Nejc Klopčič, Jernej Adlešič, Maj Kadunc) s 1848,4 kroga.

Preberite še: