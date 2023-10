Bilesova po napaki brez naslova

Iz britanske zveze so že danes zjutraj sporočili, da prvo ime reprezentance Jessica Gadirova odstopa od nadaljnjih nastopov na SP. Devetnajstletnica, branilka svetovnega naslova na parterju, je izpustila že petkov finale mnogoboja, danes pa so pri krovni britanski zvezi potrdili, da je razlog poškodba. Ker je Gadirova na ogrevanju začutila bolečine, je z mislimi na Pariz 2024 odpovedala nadaljnje nastope.

V prvem finalu telovadk je kot prva med osmerico nastopila prva zvezdnica Simone Biles. Vse oči so bile uprte v njeno novo prvino, Biles II, dvojni sklonjeni jurčenko, vendar je Američanka pri doskoku padla. Kljub temu je vodila vse do zadnjega nastopa, ko je Brazilka Rebeca Andrade lepo izpeljala svoja skoka in zasluženo osvojila svetovni naslov. S srebrom pa je Biles prišla še do 28. kolajne na SP.

Simone Biles je po padcu zasedla drugo mesto. Foto: Guliverimage

Biles je nastopila tudi v finalu na dvovišinski bradlji, kjer je mnogobojska svetovna prvakinja prav tako naredila napako med sestavo in ostala brez odličja na petem mestu.

Zmagala je Kitajka Qiu Qiyuan za las pred v Franciji rojeno Kaylio Nemour, komaj 16-letno telovadko, ki je v mladinskih kategorijah uspešno zastopala Francijo. Zdravnik francoske reprezentance ji po poškodbi in operaciji ni dal zelene luči za vrnitev v ekipo, zato je zamenjala reprezentanco in danes Alžiriji prinesla prvo kolajno na SP v zgodovini.

Qiu Qiyuan Foto: Guliverimage

Šestindvajsetletna ameriška zvezdnica Biles pa bo imela v nedeljo v finalih priložnost, da še obogati zbirko 35 kolajn z OI in SP, saj bo nastopila tako na gredi kot parterju, na obeh orodjih je bila najboljša v kvalifikacijah.

Na moškem parterju je olimpijski prvak izpred dveh let, izraelski telovadec Artem Dolgopyat, po dveh srebrnih kolajnah na tem orodju (2017, 2019) tokrat osvojil še svetovni naslov. To je bila za 26-letnika prva zmaga na SP v karieri.

Artem Dolgopyat Foto: Guliverimage

Medtem pa je na konju z ročaji spodrsnilo še enemu povratniku na veliko sceno po olimpijskih igrah v Tokiu, Britancu Maxu Whitlocku. Vodilni v kvalifikacijah je v današnjem finalu dobro prikazal najtežje prvine v sestavi, nato pa po busnariju nesrečno padel z orodja in ostal brez odličja.

To je znal kaznovati branilec naslova iz Liverpoola, 24-letni Irec Rhys McClenaghan, ki je s 15,100 točke slavil novo zmago.

V zadnji odločitvi dneva, finalu na krogih, je olimpijski prvak Liu Yang potrdil prevlado in osvojil še svetovni naslov ter na drugo mesto potisnil olimpijskega prvaka iz Ria 2016, trikratnega svetovnega (2015, 2017, 2018) in šestkratnega evropskega prvaka na tem orodju, Grka Elefteriosa Petruniasa.

Liu Yang je potrdil prevlado. Foto: Guliverimage

V nedeljo se bo 52. SP, ki je glavno kvalifikacijsko sito za poletne OI v Parizu prihodnje leto, končalo z drugim dnevom finalov po orodjih. Telovadke se bodo za naslove pomerile na gredi in parterju, telovadci pa na preskoku, bradlji in drogu.