Vrnila se je po dveh letih in postala svetovna prvakinja

To je bila še druga zlata kolajna za Simone Biles na tem SP, potem ko je bila najboljša že z ekipo. Priljubljena ameriška telovadka se je komaj pred mesecem dni po dveletnem premoru in olimpijskih igrah v Tokiu vrnila na tekmovanja. Po velikem zmagoslavju na OI 2016 v Rio de Janeiru, kjer je osvojila štiri zlate kolajne in eno bronasto, je nato na Japonskem po psiholoških težavah prišla le do ekipnega srebra ter brona na gredi in predčasno odstopila s tekmovanja.

Ker je, kot je dejala, močno pogrešala gimnastiko, se je vrnila k športu in danes uprizorila veliko vrnitev na svetovni prestol. Nizala je prepričljive nastope brez večjih napak in slavila zanesljivo zmago. Deset let po svoji prvi zlati kolajni na SP, ki jo je prav tako osvojila v Antwerpnu kot 16-letnica, je danes še šestič osvojila mnogobojsko krono, obenem pa je bila to njena že 21. zlata kolajna na SP, skupno pa je zgolj na SP doslej osvojila 27 odličij.

Simone Biles Foto: Reuters S skupnim zbirom 58,399 točke je njena prednost pred branilko naslova Andrade znašala kar 1,633 točke, Jones je na tretjem mestu zbrala 56,332 točke. "Vem, da sta moja starša ob napaki doživela srčni infarkt," je takoj po zmagi in zadnjem nastopu na parterju, kjer se je nerodno spotaknila med sestavo, v smehu dejala 26-letna ameriška zvezdnica, zdaj z neverjetnimi 34 kolajnami na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih najboljša v zgodovini tega športa.

Enak izkupiček kot Američanki - zmaga z ekipo in v kraljevski disciplini - je dan pred tem uspel tudi olimpijskemu prvaku, Japoncu Daikiju Hashimotu, ki ima prav tako za zdaj v Belgiji popoln izplen z dvema zlatima kolajnama. Oba lahko zbirko na tem prvenstvu še obogatita.

V soboto in nedeljo se bo prvenstvo v Antwerpnu, na katerem si je Slovenka Lucija Hribar z dobrimi nastopi v kvalifikacijah mnogoboja že priborila olimpijsko vozovnico za Pariz 2024, sklenilo s finali po orodjih.