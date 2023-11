Carlos Sainz je v prvem delu kvalifikacij izpadel prvič po Braziliji 2019 (83 kvalifikacij). Foto: Guliverimage Biti drugi ali tretji med konstruktorji pomeni več milijonov razlike v denarni nagradi. Mercedes ima pred zadnjo, 22. dirko prvenstva 2023, štiri točke prednosti pred Ferrarijem, ki je na zadnjih dirkah spet nekaj boljši. So pa akterji zelo razmetani po štartni vrsti: Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc sta na drugem oziroma Carlos Sainz na 16. štartnem mestu, Mercedesova pa George Russell na četrtem in Lewis Hamilton na 11. Leclerc je v napovedi dirke jasen: "Cilj je, da jih premagamo v konstruktorskem seštevku. Upam, da bo imel Carlos dober štart in se vključi v borbo. Poskusimo priti z obema dirkalnikoma pred Mercedes in pripeljati domov drugo mesto! Zame ta konec tedna šteje samo to." Monačan se zaveda, da bo Verstappna težko premagal. Zmagal ni že od lanskega poletja (VN Avstrije), še pred tednom dni v Las Vegasu, ko se je zdelo, da ima nekaj možnosti za zmago, je Ferrariju dirko porušil varnostni avto, ki je na stezo zapeljal le nekaj krogov po njegovem postanku.

For the final time this season...



The starting grid for Sunday's race 👀#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/IqnUuoSAmI — Formula 1 (@F1) November 25, 2023

Hamilton: Zadnji dve dirki sta bili zame katastrofa

Lewis Hamilton bo še drugo leto zapored ostal brez zmage, pred tem je imel 15 sezon, ko je vedno zmagal vsaj enkrat. Skupaj ima 103 zmage. Foto: Reuters "Zadnji dve dirki sta bili zame katastrofa," je bil po kvalifikacijah odkrit Hamilton. Dirkalnika enostavno ne razumejo več. Z njim je sicer šestkrat pripeljal na zmagovalni oder in bo sezono sklenil na tretjem mestu med dirkači, torej kot prvi, če izvzamemo oba dirkača premočne ekipe Red Bull, ki sta zmagala na 20 od 21 dirk. Tudi njegov mlajši britanski rojak Lando Norris (McLaren), ki se je zdel v drugi polovici sezone še najbližje Verstappnu, je bil nad razpletom zadnjih kvalifikacij letos razočaran. "Spet sem zapravil prvi štartni položaj." Prvenstvo še lahko končna na četrtem mestu, za katerega se bodo udarili štirje dirkači: Sainz in Fernando Alonso (Aston Martin) imata 200 tičk, Norris 195, trenutno sedmi Leclerc pa 188. Norris sicer še naprej čaka na svojo prvo zmago, pa je bil že 13-krat na zmagovalnem balkonu.