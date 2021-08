Yamaha suspendirala Vinalesa za VN Avstrije

Pri Yamahi so danes še dodali, da njegovega mesta v svetovnem prvenstvu na nedeljski dirki ne bo zasedel noben drug dirkač.

Vinales, ki bo kmalu zapustil ekipo Yamahe, zadnje dirke ni končal, potem ko je trdil, da je zaradi okvare elektronike prejel sporočilo, naj se vrne v bokse. po analizi telemetričnih podatkov so v ekipi posumili, da je dirkač sam povzročil škodo na motorju YZR-M1, s katero je "ogrozil sebe in potencialno tudi druge udeležence dirke".

Yamaha regrets to announce that Maverick Viñales’ entry to this weekend’s Austrian MotoGP event has been withdrawn by the Monster Energy Yamaha MotoGP team.



