V živo: Russell kot v starih časih Mercedesa, ostalim nagajajo pnevmatike

Do konca prvenstva formule 1 so še tri dirke in en šprint, Max Verstappen pa lahko svojo četrto zaporedno lovoriko osvoji že to nedeljo, če bo imel 60 točk prednosti pred Landom Norrisom. Britančeve možnosti so samo še teoretične, za veliko nagrado Vegasa (7.00) sta si privozila tretjo štartno vrsto. Dogajanje spremljamo v živo.

VN Vegasa v živo



30. krog: 1. Russell*, 2. Leclerc* +16,0, 3, Norris* +28,1, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Hülkenberg*, 8. Cunoda, 9. Perez*, 10. Džov* (brez drugega postanka)



29. krog: Sainz vendarle v bokse, potem ko krog pred njegovi mehaniki niso bili pripravljeni. Na stezo se je vrnil za Hamiltona.



28. krog: Začeli so se drugi postanki, najprej Verstappen in Hamilton. Ferrarija sta ostala na stezi, čeprav najbolj tarnata nad gumami.



24. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +10,0, 3. Sainz +12,4, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Albon



22. krog: Hamilton (najhitrejši krog na dirki) je že tik za obema Ferrarijema.



19. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +9,9, 3. Sainz +12,1, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Albon, 10. Alonso



18. krog: Kot zadnji v bokse še Perez. Vodilni Russell ima pa kar 10 sekund prednosti pred Verstappnom, Hamilton je že peti.



17. krog: Hamilton je prehitel Norrisa, McLaren nima dobrega ritma za dirko.



16. krog: Gasly, ki je štartal kot tretji, pa z odstopom. Odpoved pogonskega sklopa.



15. krog: 1. Russell, 2. Perez* +7,5, 3. Verstappen +8,9, 4. Sainz, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Magnussen, 9. Bottas*, 10. Cunoda (*brez postanka)



14. krog: V bokse še Hamilton, nazaj v vodstvo pa Russell, ki je pred Hülkenbergom in Perezom, ki še nista menjala gum. Četrti je Verstappen, zdaj pred obema Ferrarijema in Norrisom. Ta očitno izgublja še zadnje možnosti za lovoriko.



13. krog: Pnevmatike je zamenjal Russell, vodstvo za Hamiltona, ki je štartal kot 10.



12. krog: V bokse še Verstappen, zdaj dvojno vodstvo Mercedesa.



11. krog: Očitno so pnevmatike na Ferrariju in McLarnu povsem odpovedale že tako hitro, oba Ferrarija in oba McLarnova voznika v bokse na menjavo.



10. krog: Leclerc in Norris izgubljata mesto za mestom, veča se zaostanek Sainza.



9. krog: 1. Russell, 2. Sainz +5,6, 3. Verstappen +6,6, 4. Leclerc +10,2, 5. Norris, 6. Gasly, 7. Cunoda, 8. Hamilton, 9. Piastri, 10. Hülkenberg



8. krog: Prvih šest krogov je bil Leclerc tik za Russllom, zdaj pa zaostaja že tri sekunde. Očitno težave za Monačana, zdaj sta ga prehitela Sainz in Verstappen.



6. krog: 1. Russell, 2. Leclerc +1,6, 3. Sainz +2,5, 4. Verstappen, 5. Gasly, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg



5. krog: Russell še brani prvo mesto, Verstappen je prehitel Gaslyja.



4. krog: Leclerc je tik za vodilnim, Verstappen pa za Gaslyjem. Russell nima nerabljenih setov pnevmatik, Ferrarija sta jasna favorita dirke.



2. krog: 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton



Štart! Russell je odlično potegnil in brez težav zadržal prvo mesto. Še boljši štart Leclerca, ki se je s četrtega prebil na drugo mesto. Norris zelo previden skozi prva dva zavoja, ostaja za Verstappnom. Lando dirka predvsem za konstruktorski naslov McLarna in ne želi odstopa, ko sta oba Ferrarija tako hitra in v ospredju.



Krog za ogrevanje.



10 min do štarta: Sobotna dirka formule 1, vsaj po lokalnem času, štart ob 22.00 v Las Vegasu. 50 krogov nočnega spektakla pri temperaturi 15 stopinj Celzija. S 310 km najdaljša dirka sezone, na vegaškem Stripu pa bodo dosegali končni hitrost 350 km/h. Na štartu je vseh 20 dirkačev, tudi Franco Colapinto, ki je na kvalifikacijah trčil pri sili 50G, a dobil zeleno luč za nastop. Začenja pa iz boksov kot zadnji.



Štartna mesta (50 krogov): 1. Russell, 2. Sainz, Gasly, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton

Norris že pred štartom podpisal predajo

Lando Norris pravi, da je bila lovorika v prid Verstappna odločena že po prvih šestih dirkah. Foto: Reuters Drugo veliko nagrado Vegasa v moderni eri formule 1 sta iz prve štartne vrstne začela George Russell (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari). Da je Ferrari na uličnem dirkališču hiter, ni presenečenje, dobra forma Mercedesa pač, potem ko so bili pred tremi tedni v Braziliji nekonkurenčni. Tekmeca za naslov prvaka očitno realnih možnosti za zmago pod žarometi nimata, Max Verstappen (Red Bull) je bil na kvalifikacijah peti, Lando Norris (McLaren) pa šesti.

Verstappen konča pred Norrisom bo že prvak. Foto: Reuters Britanec bi moral Nizozemca na 22. dirki sezone nujno premagati, da bi ohranil vsaj teoretične možnosti za lovoriko, a ob zaostanku 62 točk tudi sam vanjo ni več verjel. "Mislim, da imamo možnost, da ga premagamo. Naredil bom vse tako kot na vsaki dirki. Razplet pa bo, kakršen bo. Seveda sem ponosen, da se jaz borim z Maxom za naslov in ne kdo drug. Želel pa bi si, da bi bila bitka tesna do zadnje dirke. Ampak bitka za lovoriko je bila izgubljena že po prvih šestih dirkah sezone. Takrat je Max dominiral, Red Bull je bil precej hitrejši in točkovni zaostanek je bilo nemogoče nadoknaditi. Ponosen pa sem, da smo se prav mi tako dolgo borili z njim." Norris Verstappna v Las Vegasu res lahko premaga, predvsem ker Red Bull ni izbral pravega zadnjega krilca, zato ta konec tedna precej izgublja.

Po silovitem trčenju na kvalifikacijah ob sili 50G je bil nastop Franca Colapinta (Williams) na dirki vprašljiv. Njegovo stanje bodo ocenili tik pred začetkom. Dobil je zeleno luč.

