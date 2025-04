Zmiksaj Poli hit

Na poli smo nori na najrazličnejše načine in ob različnih priložnostih. V kajzerici s kumaricami in sirom, popečeno v tortilji z zelenjavo, v hrustljavem toastu ali v solati. Ste kdaj pomislili, da bi poli uživali ob poslušanju glasbenega hita, ki je s pomočjo umetne inteligence nastal iz vašega najljubšega recepta s poli?

Foto: Perutnina Ptuj

Z družbenih omrežij na prodajne police!

Ikonična No.1 chicken sausage in Europe POLI tudi tokrat preseneča z inovativno, originalno in igrivo aktivacijo. Poli slavi svoje oboževalce in jih vabi, da delijo svoje najljubše recepte ter sodelujejo v posebni nagradni igri. Vsak, ki do 17. aprila 2025 deli svoj Poli recept na polihits.com, bo imel priložnost, da se uvrsti med top 6 Poli receptov. Prek glasovanja na družbenih omrežjih bodo izbrani trije najboljši Poli hiti, ki bodo septembra "miksali" na prodajnih policah Mercatorja!

Kaj lahko osvojite?

Avtor najbolj prodajanega sendviča bo nagrajen s tisoč evri, druga dva finalista pa prejmeta po 500 evrov. Poleg tega se lahko vsi sodelujoči potegujejo tudi za privlačne nagrade:

3 brezžične slušalke SONY WH-1000XM4,

5 prenosnih Bluetooth zvočnikov JBL Charge 5,

20 ekskluzivnih Poli majic.

Kako sodelovati?

Obiščite polihits.com in do 17. 4. 2025 delite svoj najboljši Poli recept. Izberite glasbeni žanr in dovolite umetni inteligenci, da vašo jed spremeni v Poli hit. Delite svoj glasbeni hit na Facebooku, Instagramu ali TikToku ter označite uradna profila Poli in Mercator. Ne pozabite na hashtag #POLIhits!

Postanite Poli zvezda! Ne zamudite te edinstvene priložnosti, da svojo najljubšo Poli jed spremenite v prodajni hit! Ustvarite, delite in morda bo prav vaš Poli recept tisti, ki bo osvojil srca navdušencev po vsej Sloveniji. Za dodaten navdih preverite že ustvarjene Poli hite na polihits.com.





Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ.