Prvak zaskrbljen, Hamilton besen kot ris

Nedelja prinaša eno največjih dirkaških klasik – veliko nagrado Italije v Monzi. Razplet sobotnih kvalifikacij obeta izenačeno in razburljivo dirko, saj je prvih šest ločilo manj kot dve desetinki, zadnja tri leta in pol težko premagljivi Max Verstappen pa je šele v četrti štartni vrsti! Lando Norris lahko zmaga drugič zapored, tifosi bodo seveda za Charlesa Leclerca. Štart ob 15.00, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Norris: Upam, da bo na dirki razplet enak

Lando Norris ima izvrstno priložnost za tretjo zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage Max Verstappen (Red Bull) je brez zmage že zadnjih pet dirk, njegova prednost na svetovnem prvenstvu pa počasi kopni. "Tretji del kvalifikacij je bil res zelo slab. Na obeh setih pnevmatik sem imel veliko podkrmarjenja, v zavojih sploh nisem mogel voziti agresivno," se je kujal trikratni svetovni prvak. Lando Norris (McLaren), ki je drugič zapored na prvem štartnem mestu (četrtič na zadnjih sedmih velikih nagradah), za njim zaostaja za 70 točk. Je pa v prvem sektorju odločilnega kroga naredil manjšo napako.

Prva štartna vrsta za McLaren se zdi, kot bi se vrnili 25 let nazaj. "Upam, da bo na dirki razplet enak. To bi bilo super. A že ves konec tedna smo vsi zelo tesno skupaj. Za nami je veliko hitrih dirkačev, zato ne pričakujem lahke dirke," se zaveda zmagovalec dveh dirk, ki je doslej še vselej na štartu zapravil prvo mesto (štirikrat na dirki, dvakrat na šprintu). Na prejšnjih štirih dirkah v Monzi dirkač s prvega položaja ni zmagal. Mladi Britanec je po kvalifikacijah še dejal, da je njegov dirkalnik letos na dolgih ravninah v Monzi približno 20 kilometrov na uro hitrejši kot lani.

Here's your starting grid for the 2024 Italian Grand Prix! 🇮🇹



Norris takes pole, with championship leader Max Verstappen down in 7th 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vCLRvv3OFK — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Hamilton: Besen sem, besen

Lewis Hamilton je bil po kvalifikacijah besen sam nase. Foto: Guliverimage Za zmago bo na 16. dirki sezone v igri vsaj še četverica voznikov iz ekip Ferrari in Mercedes. Seveda si v kraljevem parku v Monzi pri Milanu več kot 100 tisoč tifosov želi zmage poskočnega konjiča. Charles Leclerc ni zmagal že od Monte Carla, torej zadnjih sedem dirk. Odtlej ima največ zmag srebrna puščica, tri, od tega dve Lewis Hamilton, ki je bil po kvalifikacijah sam nase besen kot ris. "Nisem dovolj dober. Pač tako je. Nisem dovolj dober na kvalifikacijah. Ne morem sestaviti hitrega kroga in to me spravlja v obup," je razlagal sedemkratni prvak, ki je pred tednom dni v Zandvoortu izpadel že v drugem delu kvalifikacij. "Besen sem, besen. Lahko bi bil na prvem štartnem mestu. Lahko bi bil. Ali pa vsaj v prvi vrsti, a svojega dela nisem opravil dovolj dobro. Že v prvem zavoju sem izgubil desetinko in pol, nato še eno v zadnjem zavoju."