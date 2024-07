Leclerc za prekinitev niza, Perez rešuje kariero

VN Belgije v živo



Štartna mesta (44 krog): 1. Leclerc, 2. Perez, 3. Hamilton, 4. Norris, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Albon, 11. Verstappen

Sergio Perez Foto: Reuters Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull) res potrebujeta dober rezultat, pravzaprav kar zmago. Oba imata šest zmag v svoji karieri, precej malo glede na to, za kakšno ekipo vozita. Monačan je po zmago v Monte Carlu na zadnjih petih dirkah nato le dvakrat osvojil točke, Mehičan pa že sedem dirk ni bil med najboljšimi štirimi. Perez res potrebuje dober rezultat. Da si reši kariero. Če ni že prepozno. Red Bull bo imel v ponedeljek krizni sestanek, ko bodo razpravljali o njegovi prihodnosti, pa čeprav je nedavno podpisal novo dveletno pogodbo.

Najboljši štartni položaj letos sicer še ni zagotovilo za zmago, že pet dirk ni uspelo zmagati vozniku, ki ga je imel (nazadnje torej Leclercu na VN Monaka). Pa še v Spaju je res vse mogoče, Max Verstappen (Red Bull), ki je tu dobil zadnje tri dirke, je zmagal tudi iz zadnje vrste. Ob Red Bullu se sicer zdi, da je na zadnjih dirkah najhitrejši McLarnov dirkalnik.

