Verstapen do najboljšega štartnega položaja, Vettel pred Hamiltonom

Četrti čas kvalifikacij na progi Interlagos si je pridirkal drugi voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc. Ta bo sicer dirko začel z deset mest slabšega startnega položaja, saj je menjal motor svojega dirkalnika. Peti čas je postavil Finec Valtteri Bottas (Mercedes), šestega pa Tajec Alexander Albon (Red Bull).

Na zadnjem pšrostem treningu pred kvalifikacijami pa je najboljši čas postavil Hamilton, ki je uro ustavil pri 1:08,320 minute, Verstappen je za njim zaostal 0,026 sekunde, tretji je bil Leclerc, četrti pa Vettel.

