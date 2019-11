Oglasila se je žena Michaela Schumacherja in odgovorila na kritike

Zanj naj bi skrbelo številno zdravniško osebje Spomnimo, sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 se v javnosti ni pojavil že vse od nesreče na smučanju v francoskih Alpah. Od tega je minilo že skoraj šest let. Schumacher, ki je januarja praznoval svoj 50. rojstni dan, je v nesreči dobil hude poškodbe glave in bil več mesecev v komi. Zdravniki so dejali, da je imel veliko srečo, da je sploh preživel. O njegovem zdravljenju se vse do danes ve zelo malo. Domneva se, da je Schumacher v domači oskrbi v Ženevi, kjer zanj skrbi številno zdravniško osebje.

Willi Weber, nekdanji agent Michaela Schumacherja Foto: Gulliver/Getty Images

Bojijo se, da ne bi kaj prišlo v javnost

Pred časom je veliko prahu dvignil Willi Weber, nekdanji agent Michaela Schumacherja, ki je javno povedal, da mu Corinna Schumacher ne dovoli stikov z Michaelom, saj naj bi se bala, da bi skrivnosti o njegovem zdravju pricurljale v javnost.

"Rad bi vedel, kako je, mu stisnil roko in ga pobožal po obrazu. A na žalost Corinna to možnost zavrača. Verjetno se boji, da bom takoj videl, za kaj gre, in da bom resnico razkril javnosti," je v enem izmed dokumentarnih filmov povedal Weber.

Corinna Schumacher Foto: Guliver/Getty Images

Želijo ustreči želji Michaela Schumacherja

Dolgoletna žena sedemkratnega svetovnega prvaka je v enem izmed redkih intervjujev za revijo She’s Mercedes povedala svojo plat zgodbe.

"Je v najboljši rokah in delamo vse, da mu lahko pomagamo. Poskušajte razumeti, da želimo ustreči želji Michaela, torej da njegovo zdravstveno stanje ostane skrivnost. Lahko ste prepričani, da je v najboljših rokah in da občutljiva tema, kot je zdravje, ostane zasebna."

Foto: Getty Images

Zadnje informacije o Schumacherju so prišle v javnost septembra, ko so ga po pisanju francoskega medija Le Parisien na skrivaj prepeljali v bolnišnico v Parizu, kjer ga je zdravil najbolj priznan zdravnik Philippe Menasche. Šlo naj bi za presaditev matičnih celic.

Dan za tem je prišla na dan še ena informacija. Tamkajšnja medicinska sestra je namreč dejala: "Da, je v moji oskrbi in zagotavljam vam, da je pri zavesti."