"Michael Schumacher je pri zavesti, to vam zagotavljam"

Francoski časnik Le Parisien je že v ponedeljek zapisal, da naj bi Schumacher iz Ženeve prišel v francoski bolnišnico Georges-Pompidou v Parizu, kjer zanj skrbi priznani zdravnik Philippe Menasche. Po pisanju nemških medijev to ni prvi obisk slavnega Nemca. Tja naj bi prišel najmanj dvakrat, a je bil tam prijavljen pod lažnim imenom.

Nekdanji šef Ferrarija, Jean Tod, je Nemca že obiskal v Parizu. Foto: Reuters

Obiskal ga je tudi že Jean Todt, nekdanji šef Ferrarija

Le Parisien danes piše, da je nekdanji voznik formule 1 vseskozi pri zavesti. Tako naj bi razkrila neimenovana medicinska sestra. "Da, je v moji oskrbi in zagotavljam vam, da je pri zavesti."

Poleg tega so zapisali, da ga je v bolnišnici že obiskal nekdanji šef Ferrarija Jean Todt. Ta naj bi bolnišnico zapustil po 45 minutah. Že pred časom je Jean Todt potrdil, da sta si z Michaelom skupaj ogledala dirko formule 1, a da sedemkratni svetovni prvak težko govori. "Najino prijateljstvo ne mora biti takšno, kot je bilo prej. Samo zato, ker komunikacija ni takšna, kot je bila prej. Še naprej se bori in z njim tudi njegova družina."

Od nesreče je minilo že skoraj šest let. Foto: Reuters

Nesreča na smučišču

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 se v javnosti ni pojavil že vse od nesreče na smučanju v francoskih Alpah. Od tega je minilo že skoraj šest let. Schumacher, ki je januarja praznoval svoj 50. rojstni dan, je v nesreči dobil hude poškodbe glave in bil več mesecev v komi. Zdravniki so dejali, da je imel veliko srečo, da je sploh preživel.