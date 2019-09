Michaela Schumacherja so skrivaj pripeljali v bolnišnico v Parizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Michalea Sumacherja, nekdanjega vrhunskega dirkač formule 1, so v ponedeljek popoldne skrivaj prepeljali v bolnišnico v Parizu, kjer ga bo zdravil najbolj priznani francoski kirurg. Šlo naj bi za presaditev matičnih celic.

Šlo naj bi za transfuzijo matičnih celic

Po pisanju francoskega medija Le Parisien so Sumacherja v ponedeljek popoldne odpeljali v bolnišnico Pompidou na jugozahodu Pariza. Trdijo, da so nekdanjega voznika Ferrarija prepeljali v bolnišnico zaradi transfuzije matičnih celic, saj naj bi ga namestili na oddelek za kardiovaskularno kirurgijo. Tam naj bi zanj skrbel priznani francoski zdravnik Philippe Menasche.

Francoski zdravnik je najbolj znan po tem, da je leta 2014 opravil prvo presaditev embrionalnih celic na pacientu s srčnim popuščanjem in je specializiran za raziskave matičnih celic.

Za Sumacherja naj bi skrbel eden najbolj priznanih zdravnikov. Foto: Getty Images

Sedemkratni svetovni prvak v F1 ni bil v javnosti že vse od nesreče na smučanju v francoskih alpah. Od tega je minilo že skoraj šest let. Schumacher, ki je januarja praznoval svoj 50. rojstni dan, je po nesreči dobil hude poškodbe glave in je bil več mesecev v komi. Zdravniki so dejali, da je imel veliko srečo, da je sploh preživel.

O njegovem zdravljenju se vse do danes ve zelo malo. Domneva pa se, da je Schumacher v domači oskrbi v Ženevi, kjer zanj skrbi številno zdravniško osebje.

Corinna Schumacher, žena Michaela Schumacherja. Foto: Guliver/Getty Images

Delajo vse, kar je v njihovi moči

Na začetku leta je skopo izjavo za medije dala njegova žena Corinna, ki je ob 50. letnici njenega moža želela spomniti na njegove uspehe. "Radi se spominjamo njegovih zmag, rekordov ... Lahko ste prepričani, da je v najboljših rokah in delamo vse, da mu lahko pomagamo. Prosimo, da razumete, da želimo občutljive teme, kot je njegovo zdravje, ohraniti v zasebnosti, kar je tudi želja Michaela."

Jean Todt in Michael Schumacher. Foto: Reuters

Na začetku leta je sedemkratnega svetovnega prvaka obiskal Jean Todt, nekdanji športni direktor Ferrarija. 73-letni Francoz je izjavil, da sta si skupaj z Michaelom ogledala dirko formule 1. "Vedno sem previden pri svoji izjavah, ampak je res. Z Michaelom sva skupaj gledala dirko formule 1. Je v najboljših rokah in zanj je dobro poskrbljeno. Ni obupal in še vedno se bori," je pred časom povedal Todt, ki je med drugim razkril, da Schumacher težko komunicira.

"Najino prijateljstvo ne mora biti takšno, kot je bilo prej. Samo zato, ker komunikacija ni takšna kot je bila prej. Še naprej so bori in z njimi tudi njegova družina."