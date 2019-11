Vettlu drugi prosti trening v Interlagosu, Albon kljub trku najboljši na prvem #video

Na četrtem in petem mestu sta sledila oba mercedesa, Finec Valtteri Bottas je končal pred svetovnim prvakom Britancem Lewisom Hamiltonom. Slednji na prvem treningu, ki ga je zaznamoval dež, ni zapeljal na stezo.

Na prvem treningu je bil najhitrejši Tajec Alex Albon, ki je ob koncu tudi raztreščil dirkalnik, a jo je odnesel brez poškodb. Njegovega red bulla so mehaniki hitro popravili, drugi trening je končal na devetem mestu.

First on the timesheets, but last back to the pits for Albon 💥#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/NSilJ1bsfQ