Pri Red Bullu in Toru Rossu brez sprememb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipi formule 1 Red Bull in Toro Rosso bosta tudi v naslednji sezoni nastopali z istimi dirkači kot letos. Pri Red Bullu so kot drugega voznika potrdili Tajca Alexandra Albona, pri Toru Rossu pa Francoza Pierra Gaslyja. Status prvih voznikov imata v obeh ekipah s krili Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Rus Danil Kvjat (Toro Rosso).