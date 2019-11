Če obstaja kdo, ki lahko preseže Schumacherja, je to Hamilton

Dosežki velikega Schumacherja, ta umaknjen od radovedne javnosti počasi okreva po hudi poškodbi glave, ki jo je staknil v smučarski nesreči konec leta 2013, so se zdeli še pred nekaj leti nedosegljivi, danes pa jih močno ogroža najboljši britanski voznik formule ena vseh časov, Lewis Hamilton. Trditev o najboljšem britanskem vozniku se glede na bogato zgodovino tega športa na Otoku morda zdi drzna, a številke govorijo svojo zgodbo.

Za seboj pustil legende, pred njim le še veliki Nemec

Hamilton je s šestimi naslovi svetovnega prvaka zdaj drugi najuspešnejši dirkač v zgodovini F1, za seboj je pustil legende, kot so Juan Manuel Fangio (pet naslovov), Alain Prost (štirje naslovi), Ayrton Senna, Niki Lauda in drugi najboljši Otočan po tej metriki, Jackie Stewart (vsi s po tremi naslovi). Pred Hamiltonom je le še rekorder Schumacher, ki jih ima sedem.

Slavni Nemec pa za zdaj ostaja tudi dirkač z največ zmagami v F1, 91 jih je nabral v 18 sezonah in po 306 odpeljanih dirkah, Hamilton je na tej lestvici že nekaj časa drugi, v 248 dirkah jih je dosegel 83, debelih 30 več od tretjega v razvrstitvi, aktualnega tekmeca Sebastiana Vettla. Nemca si delita tudi rekord v zmagah v eni sezoni, po 13 sta jih zabeležila, Hamiltonov rekordni dosežek je 11 zmag, je pa zato 34-letni Anglež v nekaj kategorijah že razred zase.

Štartal na vseh 248 dirkah kariere, zmagal v vsaki od 13 sezon

Hamilton je v karieri osvojil 87 najboljših štartnih položajev, kar je največ v zgodovini tega športa, Schumacher jih je 68, štartal pa je na čisto vseh 248 dirkah v karieri F1 (do konca sezone 2019 se bo ta številka najverjetneje povzpela na 250) in jih kar 211, največ med vsemi, končal med dobitniki točk. Res je sistem točkovanja v obdobju Hamiltonove kariere nekoliko ugodnejši, kot je bil za nekatere njegove predhodnike, a Hamilton je vendarle osupljivo učinkovit, v vseh svojih 13 sezonah v najelitnejšem dirkaškem športu je zmagal na vsaj eni dirki. To ni uspelo nikomur drugemu, niti Schumacherju.

Hamilton je res vedno vozil za močno moštvo, najprej za McLaren, s katerim je že v svoji krstni sezoni dobil štiri dirke, leta 2008 pa prvi naslov svetovnega prvaka, nato za Mercedes, ki prevladuje zadnjih šest sezon, a je bil vselej konstantno boljši od svojih moštvenih kolegov. Fernanda Alonsa, Heikkija Kovalainena, Jensona Bottasa, Nica Rosberga in Valtterija Bottasa skupaj je v 13 sezonah v zmagah premagal z izidom 83:42 in Rosberg je edini Hamiltonov moštveni kolega, ki mu je uspelo izmakniti naslov prvaka (leta 2016).

Bo prehitel Michaela Schumacherja?

Te dni se veliko govori predvsem o dveh najprestižnejših Schumacherjevih rekordih, številu naslovov prvaka in številu zmag, ki ju bo lahko Hamilton napadel šele v naslednji sezoni. Sam na tovrstna vprašanja odgovarja diplomatsko: "Ne bi ugibal o novih naslovih, a kot športnik se trenutno počutim izjemno svežega." A med vrsticami vseeno grozi: "Pripravljen sem, nimam nobenega namena počivati na naslednjih dirkah."

Tega, da si želi postati najboljši dirkač vseh časov, nikoli ni skrival, kaže pa, da se zadnja leta, ko se Mercedesu vse bolj približujejo konstruktorski tekmeci, dirkaške vrste v formuli ena počasi zapolnjuje nova generacija nadarjenih dirkačev, kot so Max Verstappen, pa Charles Leclerc, Alex Albon in Lando Norris, zaveda, da bo lovljenje Schumacherjevih rekordov vse težje.

A dirkaška prihodnost mladih levov niti približno ni gotova, prav tako kot ni prihodnost formule ena. Ta se spopada s številnimi izzivi, dirkaški športi nasploh izgubljajo priljubljenost, format dirkanja v formuli ena pa je prezapleten in dolgočasen, pravijo kritiki. Formula ena je za nameček tudi vse prej kot prijazna do okolja, kar odvrača okoljsko ozaveščene mlajše generacije, ki bi morale v prihodnjih letih in desetletjih pomeniti glavnino občinstva formule ena.

