Lewis Hamilton še šestič svetovni prvak

Tretje mesto je na današnji dirki zasedel Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), četrti je bil Monačan Charles Leclerc (Ferrari), točke pa so osvojili še Alexander Albon (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren), Niko Hülkenberg (Renault) in Danil Kvjat (Toro Rosso).

What a day for @LewisHamilton in Texas



A six-time F1 world champion 🤩



Only one driver - the great Michael Schumacher - has more#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/WIOCHEVXhw — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Drugi dirkač Ferrarija, Nemec Sebastian Vettel, dirke ni končal, zaradi okvare vzmetenja na njegovem dirkalniku je odstopil v osmem krogu.

Skupno ima zdaj stari in novi prvak 381 točk, Bottas 314, tretji je Leclerc z 249, a se mu je Verstappen približal le na 12 (235), Vettel je ostal pri 230 in je zdaj v SP peti.

Odločala taktika postankov

Ključna za današnji razplet dirke je bila taktika postankov, Hamilton je bil pri mehanikih le enkrat in je z enim kompletom pnevmatik moral zdržati več kot 30 krogov.

Štiri kroge pred koncem ga je moštveni sotekmovalec ujel in prehitel, tik pred koncem je imel Hamilton nato že precej težav z izrabljenimi pnevmatikami.

Verstappen se mu je močno približal, toda ker je bilo po nesreči enega od tekmecev na stezi zaradi rumenih zastav prepovedano prehitevanje, ga ni mogel napasti. Ostal je tretji, Hamilton pa se je lahko že veselil naslova prvaka.

"Nori občutki, Valtteri je bil res dober, že v kvalifikacijah sem vedel, da bo težko," je o današnjem razpletu dejal svetovni prvak.

Britanec si je dal duška že po radijski zvezi, ko pa so mu v cilju čestitali, je reagiral zelo čustveno. Čeprav je navajen zbiranja naslovov, se je v čustvenem nagovoru spomnil na vse, ki so mu pomagali na poti, na vse člane družine, ki so ga podpirali, še posebej pa si je zapomnil očetov nasvet iz mladosti.

"Ne vem, kako bo v prihodnje z naslovi"

"Ko sem bil star šest ali sedem let, mi je oče dejal: nikoli se ne predaj, to imamo v družini. Ne vem, kako bo v prihodnje z naslovi, toda kot športnik dam vedno vse od sebe, pripravljen sem na naslednjo dirko in vem, da bom šel na zmago."

"Still we rise guys, still we rise"



"Thank you so much, guys - we did an incredible job... I can't believe it"



An emotional @LewisHamilton - champion of the world for a sixth time #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/PPb9L2oryL — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Tudi Bottas je športno čestital kolegu, saj se je zavedal, da so bile njegove možnosti tudi v teoriji zares majhne. "Lepo je bilo zmagati, avto je bil odličen in vse je delovalo brez napak. Čestitke Lewisu, zame bo nova priložnost naslednje leto, tole pa si je res zaslužil."

Dirka v Austinu je bila 19. v sezoni, do konca sta le še dve, naslednja bo 17. novembra v Braziliji.

