Tragična smrt zaznamovala dirkaške boje v Maleziji

Poškodovanega dirkača Afridzo Munandarija, ki je padel v prvem krogu, v desetem ovinku, točno tam, kjer je pred osmimi leti življenje izgubil tudi Marco Simoncelli, potem pa je eden od tekmecev nehote zapeljal čezenj, so takoj po padcu s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, a mu zdravniki niso več mogli pomagati.

Številko 4, ki jo je Munandar nosil na svoji zadnji dirki, so organizatorji upokojili in je ne bo nosil nihče več:

In honour of Afridza Munandar, the number 4 will not be raced again in the Asia Talent Cup #RoadToMotoGP 🏁 | 📰https://t.co/a1Uh6q8fUy pic.twitter.com/SHfy5I9t97 — Asia Talent Cup (@AsiaTalentCup) November 3, 2019

Izrazi sožalja njegovi ekipi in družini prihajajo z vsega sveta.

We are deeply saddened to announce that @AsiaTalentCup rider, Afridza Munandar, has passed away after being involved in an incident during ATC Race 1 in Sepang



We extend our deepest sympathies to Afridza’s family and friendshttps://t.co/mwiue3DuZE pic.twitter.com/SpF8KZQw4z — MotoGP™ 🇲🇾 (@MotoGP) November 2, 2019

Za življenje se v bolnišnici v Kuala Lumpurju še vedno bori Japonec Shinji Ogo.

Día triste en el motociclismo. Ha fallecido Afridza Munandar esta tarde tras un accidente en la carrera de la Asian Talent Cup! RIP Afridza! 🙏

Sad day for motorcycling. Afridza Munandar has passed away this afternoon after an accident in the Asian Talent Cup race! RIP Afridza🙏 pic.twitter.com/qe2xK6KgKf — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 2, 2019

Our sport can be very tough sometimes. Rest in peace Afridza Munandar. Our hearts are with his family & friends 😔// Nuestro deporte puede ser muy duro a veces. Descansa en paz Afridza Munandar. Todo mi cariño a la familia y a los amigos😔 pic.twitter.com/nGSXTAUSYf — Alex Rins (@Rins42) November 2, 2019

Really sad news. Thoughts are with Afridza and all his family & friends at this time. Rest in peace https://t.co/3Qy1yexO67 — Cal Crutchlow (@calcrutchlow) November 2, 2019

