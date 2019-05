Od Nikija Laude se bo danes na Dunaju poslovilo okrog 300 častnih gostov

Pogreb bo sicer potekal v družinskem krogu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, a bo na spominski slovesnosti pred tem, ki se bo začela ob 13. uri in na kateri maševal tamkajšnji duhovnik Toni Faber, zbralo okoli 300 častnih gostov. Poleg znanih obrazov pa se bodo slovesnosti lahko udeležili tudi oboževalci in drugi obiskovalci, saj ima katedrala sv. Štefana na Dunaju skupno 800 sedišč in 3000 stojišč.

Kot poroča APA, bodo poleg avstrijskega skladatelja Christiana Kolonovitsa z manjšo glasbeno skupino za glasbeno spremljavo poskrbeli še ameriški glasbenik Drew Sarich in pevec Joni Madden. Igrali bodo skladbe Tracy Chapman Amazing Grace in Fast Car ter Imagine od Johna Lennona. Tudi pesem Hero skupine Family Of The Year je uvrščena v glasbeni program.

Že prej bo od 8. do 12. ure sredi katedrale za vse, ki bi se želeli še zadnjič posloviti od pokojnega, postavljena krsta skupaj z njegovo tekmovalno čelado.

Niki Lauda, ki je prejšnji torek umrl v 71. letu starosti, bo prvi športnik, ki ga bodo položili na pare v katedrali sv. Štefana na Dunaju.