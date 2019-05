V Monaku so se še enkrat spomnili na Nikija Laudo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še posebej čustven je bil po dirki Lewis Hamilton, saj mu je prav Niki Lauda svetoval, naj prestopi k Mercedesu, in mu zadnja leta tudi svetoval. Britanec je po dirki povedal, da je to zmago posvetil prav Laudi. "To je bila ena najtežjih dirk, kar sem jih kdaj odpeljal. Toda misel na Nikija mi je pomagala, da sem v odločilnih trenutkih ostal na prvem mestu."

Foto: Gulliver/Getty Images

V Monte Carlu so se na nekdanjega avstrijskega dirkača spomnili tudi preostali dirkači in drugi udeleženci dirke. Niki Lauda, ki je umrl prejšnji ponedeljek, je v Monaku slavil v letih 1975 in 1976, ter v tem prestižnem dirkaškem šport pustil velik pečat.

Nika Lauda je svoje tri naslove svetovnega prvaka osvojil v letih 1975, 1977 in 1984 ter bil kot voznik izjemno cenjen. Dva naslova je osvojil kot voznik Ferrarija in enega za moštvo McLaren.

Lauda kot prvi športnik leži v katedrali sv. Štefana Nekdanji zvezdnik formule 1 Niki Lauda bo prvi športnik, ki ga bodo položili na pare v katedrali sv. Štefana na Dunaju, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa. Pogreb bo v sredo. (STA)

Usodni 1. avgust 1976

V formuli ena je osvojil 25 zmag, 54-krat se je uvrstil na oder za zmagovalce, a najbolj ga je zaznamovala dirka za VN Nemčije leta 1976. 1. avgusta je na zloglasnem Nürburgringu v drugem krogu nemške dirke izgubil nadzor nad svojim ferrarijem, ki mu je odpovedalo zadnje vzmetenje, treščil v bankino in ostal ujet v razbitinah gorečega dirkalnika.

Le šest tednov po nesreči je Lauda kljub hudim opeklinam spet sedel v bolid, na koncu pa izgubil dvoboj za naslov svetovnega prvaka z Britancem Jamesom Huntom.