V Hondi jim je odleglo, Febvre potrebuje odstop Prada

Konec tedna so 14. dirko letošnjega prvenstva v motokrosu zaznamovali peta zaporedna zmaga Romaina Febvra ter brutalna padca Rubena Fernandeza in Jaga Geertsa. Za Francoza je karierni niz zmag sladko-grenek, Špancu je odleglo, da nima ničesar zlomljenega, Belgijec pa mora na operacijo in izgublja možnosti za lovoriko.

Francoz Romain Febvre (Kawasaki) je sploh prvič v svoji karieri zmagal na petih dirkah zapored. A svetovni prvak razreda MXGP iz sezone 2015 še naprej močno zaostaja za vodilnim v prvenstvu, Špancem Jorgejem Pradom (GasGas). Pred zadnjimi petimi dirkami (deset posamičnih voženj in pet kvalifikacijskih) zaostaja 98 točk. Že res, da se na eni veliki nagradi lahko osvoji kar 60 točk, a razlike v številu osvojenih točk med prvimi so tako majhne, da je kljub nizu zmag nemogoče stopiti tako velik zaostanek, če se tekmec redno uvršča na druga in tretja mesta.

"Če on ne bo naredil napake, naslova ne morem dobiti"

Jorge Prado je na dobri poti, da tretjič postane svetovni prvak. Prvič v MXGP. Foto: Guliverimage Febvre si ga je nabral na začetku sezone, ko je bil v prvi vožnji Sardinije samo 11., v Trentinu pa 12. Nato se mu je na VN Španije v predmestju Madrida na kvalifikacijski dirki zgodil grd padec na glavo in zaradi pretresa možganov na dirki ni smel nastopiti. "Naslov prvaka je tisto, kar šteje največ. Zmagal sem na petih dirkah zapored, a naslov je naslov in takrat je občutek najlepši. Izpustil sem tisto dirko. Če je ne bi, bi lahko izvajal večji pritisk na Jorgeja. Do konca je še pet dirk. Rad bi dobil čim več posamičnih voženj in dirk, a vem, da naslova ne morem dobiti, če on ne bo naredil napake. Sam lahko samo poskušam še naprej zmagovati," je o svoji sladko-grenki sezoni na Finskem razlagal Febvre.

Pradu sta pot do prvega naslova svetovnega prvaka v MXGP olajšali tudi poškodbi Tima Gajserja (Honda) in Nizozemca Jeffreyja Herlingsa (KTM). Drugi se je na Finskem vrnil po štirih dirkah odsotnosti in po enem samem treningu osvojil peto mesto.

Po smoli v kvalifikacijah (kamen v verigi) je dirko Tim Gajser odpeljal brez težav in bil šesti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Fernandez: Samo odrgnine in modrice

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je na tretji dirki po vrnitvi osvojil šesto mesto. "Nisem povsem zadovoljen z rezultatom, a napredek je. Pomembno je, da gre na bolje. Zdaj imam prost konec tedna, lahko bom opravil nekaj dobrih treningov in upam, da se bom na naslednji dirki na Švedskem že boril za višja mesta," je iz Finske sporočil lanski svetovni prvak. Progo v Uddevalli ima rad.

Za Hondino tovarniško ekipo je bilo sicer v nedeljo precej bolj pomembno, da se ni poškodoval Ruben Fernandez. V prvi vožnji je na skoku padel prek krmila in obležal na progi. "Padec je bil res grd, a so na srečo zdravniki po pregledu povedali, da ni nič zlomljenega. Samo odrgnine in modrice. Nekaj dni bom počival, nato grem na še en pregled, da bom stoodstotno pripravljen za dirko v Uddevalli," pa je v izjavi po VN Finske povedal španski motokrosist, ki je dobil uvodno dirko letošnjega leta, a pozneje v skupnem seštevku nazadoval na peto mesto.

Geerts: Ploščica od prejšnje operacije je zvita navzgor

Jago Geerts Foto: Guliverimage Slabše pa jo je odnesel Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki je imel pri 23 letih še zadnjo priložnost, da postane svetovni prvak v MX2. Sredi sezone je izpustil dve dirki zaradi zlomljene kosti v zapestju, zdaj pa si je zlomil še levo ključnico, ki jo je enkrat že imel zlomljeno. "Navijači, slabe novice. Kot ste slišali, je moja leva ključnica zlomljena. Ploščica od prejšnje operacije je zvita navzgor. Iz Helsinkov zdaj letim v Belgijo. Upam, da bom lahko že jutri operiran," je po nesrečni na VN Finske na družbenih omrežjih zapisal Geerts. Ker je Italijan Andrea Adamo (KTM) v nedeljo zmagal z maksimalnim izkupičkom 50 točk, se je njegova prednost pred Belgijcem povečala na 60 točk.

V Yamahini ekipi se bojijo, da Geerts letos ne bo več mogel dirkati. Nekateri dirkači so se sicer vrnili že teden dni po zlomu ključnice (Gajser predlani), a pri Belgijcu naj bi šlo za bolj zapleten zlom. Do konca sezone sta še manj kot dva meseca dirkanja: Švedska 13. avgusta, Nizozemska 20., Turčija 3. septembra, Maggiora 17. septembra in finale prvenstva 2024 v Veliki Britaniji 24. septembra.