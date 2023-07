Gariboldi: Čez dve, tri dirke je Gajser že lahko na stopničkah

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser je na VN Češke prebil led. Prvo vožnje je sam opisal kot preživetje, saj so ga takoj zategnile roke (t. i. "arm pump"), a to je po tako dolgem premoru pričakovano. V drugi se je nato že kosal z najboljšimi in bil peti, skupno pa je svojo prvo dirko po težki poškodbi stegnenice končal na sedmem mestu. "Tudi samemu sebi sem dokazal, da sem dobro pripravljen. Zagotovo je še veliko rezerv. Iz tekme v tekmo bom skušal biti še boljši, še bolj sproščen, se učiti iz napak, mogoče poskušati kaj novega še pri nastavitvah, da bo motor še boljši." Že v Loketu je bil napredek od prve do druge vožnje velikanski: na prvi je za najhitrejšim zaostal 50 sekund, na drugi samo še 10. "Upam, da bo šlo tako naprej. Zagotovo bom potreboval nekaj tekem."

Naslednja bo že ta konec tedna - VN Belgije v globoki mivki. "Lommel je ena težjih tekem, a v zadnjih nekaj letih veliko treniram na mivki. Z ekipo trdo delamo. Je pa popolne nasprotje Loketa, ki je ena trših podlag, Lommel pa ena najbolj mehkih. A se veselim." Zanimivo: Gajser je tri od svojih 43 zmag v svetovnem prvenstvu dosegel prav v Belgiji, nobene pa na Češkem, pa čeprav je Loket proga najbolj podobna slovenskim.

"Ničesar mu ni treba dokazati, je petkratni svetovni prvak"

Italijan Giacomo Gariboldi in Tim Gajser sta se skupaj veselila že 43 zmag in petih naslovov svetovnega prvaka. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Dober začetek sezone zanj, je Gajserjev nastop v Loketu za Siol Sportal opisal eden od šefov njegove ekipe, Giacomo Gariboldi. "Tim ima na začetku sezone vedno nekaj težav z 'arm pumpom' in za Tima je to začetek sezone. To je povsem običajno. A v drugi vožnji je že imel čase krogov enake najboljšim. Zelo dobro. Ničesar mu ni treba dokazati, je petkratni svetovni prvak. Zdaj se mora samo vrniti v najboljšo formo za naslednjo leto. Ekipa nanj ne pritiska." A jim je dal Loket vedeti, da ne bo dolgo, ko bo 26-letnik nared za boje za stopničke. "Mogoče ga bomo čez dve, tri dirke že videli na stopničkah, ob koncu sezone pa morda lahko doseže tudi že kakšno zmago." Naslednje leto pa nato v boj za šesti naslov svetovnega prvaka. "Upamo! To si želimo!"

Ruben Fernandez Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Italijan, ki je dam Timu priložnost še kot najstniku, ko njegova ekipa še ni bila tovarniška Hondina ekipa in je to po Timovem prvem naslovu prvaka v MXGP leta 2016 postala, priznava, da jim je bilo brez slovenskega šampiona letos zelo težko. "Ne voznika, ko nimaš petkratnega svetovnega prvaka, je to velika razlika. Ampak smo imeli srečo, da je Fernandez dobro dirkal. Bo pa zdaj z obema dirkačema veliko bolje," v smehu pove Gariboldi. Ruben Fernandez je sezono v Argentini na presenečenjem vseh začel z zmago. Nato je bil še devetkrat v prvi šesterici in zdaj v skupnem seštevku zaseda četrto mesto. "Na začetku sezone je bil močnejši, zdaj dirka malo slabše."

Po najslabši dirki sezone Pancarja zdaj čaka še izziv na mivki

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Slabše volje je Loket zapustil drugi Slovenec, ki nastopa na dirkah svetovnega prvenstva, Jan Pancar. Pred mesecem dni je v Nemčiji s šestim mestom izenačil svoj najboljši dosežek v MX2, tokrat pa končal na 17. mestu, kar je njegov najslabši rezultat letos. Štarte nima najboljše, nato se mu še dogaja, da v prvem zavoju prav pred njim pade kakšen od tekmecev. "Velika gneča je in se lahko marsikaj zgodi," ne najde pravega odgovora za smolo, ki mu že v prvem krogu tako pogosto pokvari dirko. Sicer ostaja deseti v prvenstvu MX2, a na treningih dosega čase okrog šestega mesta, zato si želi v svoji zadnji sezoni na 250-kubičnem motorju boljših rezultatov.

Prihajajoči konec tedna mu znova ne bo lahko, saj v mivki še ni konkurenčen, kot bi si želel. Lani je bil 11., kar je njegov najboljši dosežek, predlani denimo 20. "Mivka ni najlažje zame, ampak se bom potrudil po najboljših močeh. Mislim, da se z dobrimi vožnjami vseeno lahko peljem okrog desetega mesta. Samo teden pozneje bo sledila že naslednja dirka (tretja v treh zaporednih koncih tedna) - VN Finske na progi v kraju Vantaa, kjer dirke svetovnega prvenstva še ni bilo.