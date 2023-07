Dva brutalna padca, preplah tudi v Hondi. Znova slavi Febvre.

Zahrbtni skoki in peščena podlaga, proga v kraju Vantaa v bližini Helsinkov se je izkazala za zelo zahtevno. In zato akcije (prehitevanj) na 13. dirki sezone ni bilo veliko. Zdelo se je, da dirkajo nekoliko previdno. Še posebej zatem, ko je grdo padel še Ruben Fernandez (Honda). Zgodilo se je sredi prve vožnje v MXGP, ko je na enem od skokov poletel prek krmila in padel na glavo. Izobesili so zdravniško zastavo in mu pomagali na progi, saj je šlo za sum poškodbe vratu in hrbtenice. A novice iz mobilnega zdravniškega centra so dobre: Španec si ni zlomil ničesar. Druge vožnje iz previdnosti vseeno ni vozil, a v Hondi verjamejo, da bo nared do VN Švedske čez dva tedna.

V Hondinem boksu je bil precejšen preplah, ko je padel in obležal Ruben Fernandez. Španski motokrosist je peti v prvenstvu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) je dirkal brez napak, ni bilo razlogov za tveganje in tako prvo kot drugo vožnjo je končal na šestem mestu. Želel si je, da ga ne bi še naprej spremljala smola (prejšnji teden si je opekel dlan, to soboto pa mu je na kvalifikacijah v verigo prišel kamen). Še en povratnik po poškodbi Jeffrey Herlings (KTM) je bil v prvi vožnji osmi, potem ko je sredi vožnje zapeljal v bokse na menjavo očal, v drugi pa je bil Nizozemec četrti. V točkovnem seštevku obeh voženj je Gajser osvojil šesto mesto, točko za Herlingsom.

Prvo vožnjo v MXGP je dobil Romain Febvre (Kawasaki). Drugi je bil Jeremy Seewer (Yamaha) in tretji vodilni v letošnjem prvenstvu Jorge Prado (GasGas). Ta je dobil drugo vožnjo, a je bil Febvre drugi, kar je pomenilo, da je Francoz zmagal še na peti dirki zapored. Zanimivo pa, da je še brez pogodbe za naslednjo sezono. Za Špancem v skupnem seštevku zdaj zaostaja 98 točk.

MXGP Finske:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 47 točk

2. Jorge Prado (Gasgas) 45

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 38

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 38

5. Jeffrey Herlings (KTM) 31

6. Tim Gajser (Honda) 30

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 30

8. Jeremy van Horebeek (Honda) 25



Skupni seštevek (14/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 720 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 622

3. Jeremy Seewer (Yamaha)550

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 525

5. Ruben Fernandez (Honda) 489

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 477

7. Jeffrey Herlings (KTM) 418

8. Albert Forato (KTM) 350

...

22. Tim Gajser (Honda) 78

Geerts si je zlomil ključnico

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek Znova se zapleta prvenstvo MX2. Prvi favorit za naslov prvaka Jago Geerts (Yamaha) je na začetku sezone dobil tri dirke, a si nato zlomil kost v zapestju (operiral ga je isti kirurg kot Tadeja Pogačarja). Po dveh izpuščenih dirkah se je na zadnjih treh že vrnil v formo in trikrat zmagal. Najboljši je bil tudi na sobotni kvalifikacijski dirki na Finskem in zaostanek za vodilnim v prvenstvu Andreo Adamom (KTM) zmanjšal na deset točk. Zdaj pa nove težave. V prvi vožnji je tik pred njim na enem od skokov padel Haakon Osterhagen (Fantic). Geerts se je tako zaletel v njegov motor in vrglo ga je prek krmila. Motor je končal na njem in varnostniki ob progi so mu morali pomagati, da se je izkopal. Držal se je za ramo in odstopil. Rentgen v zdravniškem centru na progi je potrdil, da gre za zlomljeno levo ključnico, in za Geertsa je bilo konec VN Finske in najverjetneje tudi sanj o prvem naslovu prvaka. V Yamahini tovarniški ekipi se bojijo, da letos ne bo več mogel voziti (poškodovana naj bi bila tudi rama). To je njegova zadnja sezona v MX2.

Italijan Adamo je odstop Belgijca Geertsa več kot izkoristil. Sredi prve vožnje je prehitel Nemca Simona Längerfelderja (GasGas) in jo dobil. Nato pa je bil najboljši še v drugi vožnji in za drugo zmago v sezoni je osvojil maksimalnih 50 točk. Ker se redno uvršča med najboljše, zdaj v prvenstvu vodi s 60 točk pred Geertsom.

Pancar visoko zaostal, a osvojil deveto mesto

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Slovenec v razredu MX2 Jan Pancar (KTM), ki na zadnjih dirkah ni tako dober kot na spomladanskih, je v prvi vožnji z zaostankom minute in pol osvojil 12. mesto. Z nekaj manjšim zaostankom je bil v drugi vožnji 10. Je pa teh 20 točk zadoščalo za končno deveto mesto na VN Finske. Pancar ostaja deseti v skupnem seštevku, a je zdaj samo še devet točk pred tovarniškim voznikom Rickom Elzingo (Yamaha).