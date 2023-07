Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak Tim Gajser je na VN Belgije osvojil 15. mesto v razredu MXGP. V prvi vožnji se mu je zgodila velika smola, ko je po padcu nesrečno prijel izpuh in si opekel dlan. Na četrti dirki zapored je zmagal Romain Febvre. V razredu MX2 je Jan Pancar ostal brez ene same točke (26. mesto). Zmagal je Jago Geerts.

Trinajsta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu je tista, ki se je številni vozniki kar malo bojijo oziroma globoke mivke v belgijskem Lommelu. Za piko na i so letos progo še povsem spremenili. Za Tima Gajserja (Honda) je bila druga v sezoni. V mivki je samo še težje, če se vračaš po poškodbi in petmesečni odsotnosti.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser je štartno rampo izbiral kot deseti. V prvi vožnji je dobro potegnil in bil za prvim zavojem peti. Nato se mu je zgodil manjši padec (zdrs zadnjega dela motorja). Ko se je pobiral, je po nesreči prijel za izpuh. Pri tem se je opekel in zato otresal z dlanjo. Vseeno je nadaljeval z dirkanjem (kot zadnji, 28.). V primerjavi z vodilnimi ni imel najboljšega ritma, slabše pa je brez težav prehitel in vožnjo končal kot 15. Tudi njegov ekipni kolega Ruben Fernandez ni imel dobre vožnje: po padcu v zaključku je bil 11. Dobil jo je Romain Febvre (Kawasaki). Vodilni v letošnjem prvenstvu Jorge Prado (GasGas) je bil po slabšem štartu tretji.

V drugi vožnji je bil brez kakšne drame Gajser 15., z 10 točkami pa je 15. mesto osvojil tudi v seštevku obeh voženj.

Febvre slavil na četrti dirki zapored

Romain Febvre Foto: AP / Guliverimage Drugo vožnjo je dobil Prado. Febvre je namreč slabo štartal in bil po prvem krogu samo 14. A je nato dirkal najhitreje med vsemi, nadoknadil je celo 17 sekund zaostanka za Špancem in ga ob koncu tudi ujel. A je Francozu na koncu za prehitevanje zmanjkalo moči. Vseeno pa je drugo mesto v drugi vožnji ob prvem v prvi zadoščalo za zmago na VN Belgije. Febvre je tako osvojil še četrti zaporedni "grand prix". Zaostanek za Pradom v skupnem seštevku pa je zmanjšal na 99 točk.

Jeffrey Herlings (KTM) je izpustil že četrto dirko zapored (počeno vratno vretence). Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko je na sporedu VN Finske.

MXGP Belgije:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 47 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 45

3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 42

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 34

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 34

6. Alberto Forato (KTM) 29

....

15. Tim Gajser (Honda) 10



Skupni seštevek (13/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 665 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 566

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 506

4. Ruben Fernandez (Honda) 481

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 480

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 444

7. Jeffrey Herlings (KTM) 386

...

24. Tim Gajser (Honda) 48

Za Gajserja je to trening, testiranje motorja

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek "Zame so te dirke trening, tudi testiranje motorja, da bom pripravljen za prihodnjo sezono," je v izjavi pred dirko v Flandriji poudaril petkratni svetovni prvak. "Vrnil sem se šele, kot sem povsem okreval, ko sem si spet napolnil baterije." To je bilo pred tednom dni v Loketu, ko je osvojil sedmo mesto. V zadnjih tednih je precej izčrpan, tudi zaradi bolezni sredi sezone.

Geerts doma nepremagljiv, Pancar brez točke

Jago Geerts Foto: Matej Podgoršek V razredu MX2 o zmagovalcu ni bilo nobenega dvoma. Na domači mivki se pač najbolje znajdejo Belgijci. Jago Geerts (Yamaha) je prvo vožnjo dobil osem sekund pred rojakom Lucasom Coenenom (Husqvarna), drugo pa celo s prednostjo 20 sekund. "Grand prix" je tako osvojil s 50 točkami, vodilni v prvenstvu Andrea Adamo (KTM) je bil sedmi. Italijan ima tako v skupnem seštevku sezone samo še 13 točk prednosti pred Geertsom.

Janu Pancarju (KTM) na mehki podlagi, čeprav zdaj na njej trenira nekoliko več, še naprej ne gre najbolje. V prvi vožnji je sploh prvič letos ostal brez ene same točke. S krogom zaostanka je bil 21. V nasprotju s prejšnjimi dirkami, na katerih je med vožnjo pridobival mesta, jih je tokrat po solidnem štartu (15. mesto) nekaj izgubil. V drugi vožnji je bil še dve mesti slabši. V točkovnem seštevku obeh voženj je to pomenilo 26. mesto za 23-letnega Slovenca, ki pa ostaja 10. v prvenstvu.