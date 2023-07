Gajser in Herlings v senci bodočega prvaka

Vantaa na Finskem gosti 14. od 19 dirk letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Sobota je bila namenjena treningom in kvalifikacijski dirki, kjer prvih deset dobi točke od deset do ena. Pogoji za dirkanje so bili zaradi dežja in blata zelo težki. V razredu MX2 jo je dobil Nemec Simon Längenfelder (GasGas). Jan Pancar (KTM) je osvojil 15. mesto in bo torej kot 15. v nedeljo izbiral štartno rampo. Pred tem je bil na treningu na čas deveti.

Nato je sledila kvalifikacijska dirka v elitnem razredu MXGP, ko so bili prvič po nekaj več kot 20 mesecih na štartni rampi skupaj Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (KTM) in Romain Febvre (Kawasaki). Nizozemec Herlings, ki se je vrnil po štirih dirkah odsotnosti (počeno vratno vretence), je na treningu na čas odpeljal najhitrejši krog. Na kvalifikacijski vožnji pa je bil še enkrat več številka 1 Jorge Prado (GasGas). Za Španca je to že deveta kvalifikacijska zmaga letos. Sekundo za njim je zaostal Francoz Febvre, ki ima zdaj v skupnem seštevku sezone za Pradom točno sto točk zaostanka.

Povratnika po poškodbi nista bila med najboljšimi. Gajser je bil po štartu sicer četrti, a je nato padel, se pobral, dirkal naprej in osvojil 12. mesto (minuta zaostanka). Herlings je celotno vožnjo odpeljal precej zadržano – gotovo so ga zategnile roke po mesecu in pol dirkaškega premora – in bil deseti (45 sekund zaostanka).

Zaradi časovne razlike so štarti voženj v nedeljo dve uri prej, kot smo vajeni: v MX2 ob 11.15 in 14.10 ter v MXGP ob 12.15 in 15.10.