Mantova 2021, ko je Tim Gajser nazadnje tekmoval z Jeffreyjem Herlingsom. Foto: Grega Valančič/Sportida Tim Gajser (Honda), aktualni svetovni prvak razreda MXGP, je prvič v sezoni nastopil na Češkem in bil sedmi, na precej bolj zahtevnem terenu v Belgiji pa je končal na 15. mestu, potem ko si je v prvi vožnji ob sicer nedolžnem padcu opekel dlan (nesrečno je prijel za izpuh).

"Vedel sem, da bo trajalo nekaj časa, da najdem pravo hitrost, ker sem bil tako dolgo odsoten. Še vedno pa želim dirkati vrhunsko. Nastop v Lommelu ni bil na ravni, kakršno želim pokazati. Za nameček sem imel še smolo ob padcu, ko sem se tudi opekel na izpušni cevi motorja. A vse to je del motokrosa. Vantaa bo, sodeč po ogledih, nekaj podobnega kot Belgija, tako da bom lahko uporabil izkušnje iz Lommela," je pred začetkom VN Finske povedal slovenski motokrosist. Vantaa prvič gosti dirko prvenstva MXGP, gre torej za precej peščeno podlago.

Romain Febvre je v življenski formi. Dobil je zadnje štiri dirke. Foto: Grega Valančič/Sportida Prejšnjo dirko v Belgiji je dobil Francoz Romain Febvre (Kawasaki), kar je bila njegova četrta zaporedna zmaga. V točkovanju je sicer drugi in je le za dve točki zmanjšal zaostanek za Špancem Jorgejem Pradom (GasGas). Ta ima še vedno visokih 99 točk naskoka, že tretji Švicar Jeremy Seewer (Yamaha) pa zaostaja še 60 točk več.

Motokrosistični konec tedna bo še toliko bolj zanimiv, ker se vrača tudi rekorder po številu zmag Jeffrey Herlings (KTM). Ima 103. zmage. V prvi vožnji VN Nemčije je utrpel počeno vratno vretence in nato izpustil še obe dirki v Indoneziji ter VN Češke in Belgije. Tako je ostal brez možnosti za svoj šesti naslov svetovnega prvaka (tretji v MXGP), saj ima za Pradom že 279 točk zaostanka. "Ko sem vedel, da bo vrat potreboval več časa, sem se odločil, da se stoodstotno osredotočim na okrevanje. Če nimam več možnosti za naslov, želim vsaj, da sem zdrav," je dejal ob vrnitvi v paddock. Sprva se je namreč govorilo, da bo izpustil le Indonezijo.

Gajser ima štiri naslove v MXGP, Herlings je leta 2021 takole dvignil drugega. Foto: Grega Valančič/Sportida Sploh prvič po finalni dirki sezone 2021 (Mantova, november 2021) bosta hkrati na štartu Gajser in Herlings. Na Sportalovo vprašanje o dirki v Španiji, ali kaj pogreša dvoboje z Gajserjem, je Herlings maja odgovoril, da prav nič. "Ne, Tima ne pogrešam, ker mi je zdaj lažje (smeh, op. p.). Vedno je bil težak tekmec, zelo hiter, tudi kondicijsko odlično pripravljen za zaključek dirk. Bil je zelo močan in zato ga ne pogrešam. Res smola, da se je poškodoval. Poškodbe, bolečin res ne želim nikomur. Ampak sicer pa ga ne pogrešam (smeh, op. p.)." Kot da so se mu te besede malo maščevale in se je nato tudi sam znova poškodoval.

Na Finskem tudi Pancar

Na Finskem bo nastopil tudi drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu. Jan Pancar (KTM) je v razredu MX2 v Belgiji prvič v sezoni ostal brez točk, saj ga ni bilo med deseterico niti v kvalifikacijah, na dirki pa je vožnji končal na 21. in 23. mestu. Je pa obdržal deseto mesto v seštevku z 253 točkami, vodi Italijan Andrea Adamo (KTM) s 564, a le še s 13 točkami prednosti pred favoritom Jagom Geertsom (Yamaha).