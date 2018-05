V formuli 1 vnovič spet več prehitevanja?

Foto: Reuters

Med drugim se obetajo poenostavljena in večja sprednja krilca ter nižje ležeča zadnja krilca. Prav to naj bi omogočilo prehitevanja, s čimer bodo dirke še bolj napete, poročajo agencije.

Moštva so načrtovane spremembe spoznala že ob robu dirke v Bahrajnu, formula 1 pa je na ta način odgovorila na negodovanja dirkačev, da so prehitevanja zaradi aerodinamične občutljivosti bolidov postala pretežka.

Z letošnjimi dirkalniki vozniki zaradi neugodnega vrtinčenja vetra izgubijo na hitrosti, posledično pa se pregrevajo tudi pnevmatike.

O spremembi pravil so glasovali šefi desetih moštev, niso pa jih sprejeli soglasno. Pri angleški reviji Autosport ugibajo, da so bili proti spremembam moštva Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren, Toro Rosso in Haas, podprli pa naj bi jih pri Mercedesu, Williamsu, Force Indii in Sauberju.

Po pravilih komisije F1 je za potrditev pravil, v kolikor se z njimi strinjajo Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia), vodstvo formule ena ter sponzorji in promotorji tekmovanja, potrebno le še soglasje štirih moštev.