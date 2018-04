Drama v Bakuju nasmejala Hamiltona

VN Azerbajdžana v Bakuju

Do te dirke skupno vodilni Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) je bil četrti. Tako je Vettel padel na drugo mesto v skupni razvrstitvi, ima 66 točk, štiri več pa ima današnji zmagovalec.

Dirka na ulicah Bakuja je bila sicer precej pestra. S starta so prvi štirje s kvalifikacij - Vettel, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (Mercedes) in Daniel Ricciardo (Red Bull) - šli brez težav, zadržali svoja mesta, v ozadju pa so je zgodilo nekaj trkov, ki so poskrbeli za varnostni avto. Med drugim se je tudi Kimi Räikkönen zaletel v Francoza Estebana Ocona (Force India), slednji je potegnil kratko in končal dirko.

V ospredju je vse kazalo, da ima Vettel dirko pod nadzorom, saj je zanesljivo vozil na prvem mestu, sledila sta mu Hamilton in Bottas, za njimi pa sta pester boj za bila oba Red Bullova dirkača Ricciardo in Nizozemec Max Verstappen. Začasno se je pred njiju prebil še Španec Carlos Sainz mlajši (renault), ta je bil na koncu peti.

Red Bulla trčila in odstopila

Avstralec Daniel Ricciardo in Nizozemec Max Verstappen sta enajst krogov pred koncem odstopila. Foto: Reuters Enajst krogov pred koncem pa sta Red Bulla trčila, Verstappna je od zadaj nasadil Ricciardo, ki se ni mogel izogniti trku, tako da sta oba končala dirko. Sledil je spet varnostni avto, Bottas, ki je prešel v vodstvo po Vettlovi menjavi gum, je vozil pred Vettlom, Hamiltonom in Räikkönenom, tak je bil vrstni red na vrhu vse do Lewis Hamilton je s 70 točkami prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi. Foto: Reuters 48. kroga.

Takrat je Vettel napadel Bottasa, a naredil napako, tako da sta predenj prišla tako Hamilton kot kolega iz Ferrarijeve ekipe. Mercedesovemu Fincu je tako kazalo dobro za osvojitev prvega mesta, a ne dolgo. Doletela ga je smola, povozil je eno razbitin, ki je po številnih trkih ostala na progi, ta mu je prerezala zadnjo desno gumo in končala nastop.

Tako se je tako lahko veselil prve letošnje zmage, Räikkönen drugega mesta, zelo zadovoljen pa je bil s tretjim mestom Perez, ki je pred tem ugnal Vettla.

Hamiltonu žal za osmoljenca Valtterija

"Dirka je bila kar čustvena. Ekipa je opravila odlično delo. Izplačalo se je, da sem vztrajal do konca, da se nisem predal. Žal pa mi je Valtterija, ki je res imel smolo," je po dirki povedal Hamilton.

Räikkönen, ki je imel nekaj težav že na startu in zaostal, pa je povedal: "Res nisem idealno startal. Dirka je bila zelo težka, ni bilo lahko, saj sem imel precej težav s prenizko temperaturo gum."

Šesto mesto in prve točke v karieri je osvojil Sauberjev Charles Leclerc iz Monaka.

Naslednja dirka bo VN Španije 13. maja.