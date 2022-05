V deseterici dirkači sedmih ekip, nova žrtev Red Bullovega zavoja

Najhitrejši čas tretjega prostega treninga v Miamiju je odpeljal Sergio Perez (Red Bull). V prvi deseterici je bil vsaj še po en voznik Ferrarija, Alpina, Astona Martina, Haasa, Williamsa in McLarna.

V Miamiju je najzahtevnejša kombinacija zavojev od 14 do 16. Tako imenovani Red Bullov zavoj je počasen in zelo ozek. V petek je tam trčil Carlos Sainz (Ferrari), na sobotnem treningu pa Esteban Ocon (Alpine). Tako je bil tudi ta trening več kot deset minut prekinjen. Milimetri so pred trčenjem v Red Bullove oglase na betonskem zidu ločili tudi Maxa Verstappna (Red Bull).

Dirkače moti tudi zelo neraven asfalt. Nova proga, pa tako površno asfaltirana. "Dirkalnik poskakuje kot kenguru," se je jezil Pierre Gasly (Alpha Tauri), ki je sicer dosegel 16. rezultat tretjega treninga.

Whoa, that was a close one! 😮



Max manages to stay out of the barriers at the chicane#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LuCv5TPR11 — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Obama na obisku pri Mercedesu

Mercedesova gostja v Miamiju je Michelle Obama. Foto: Reuters V petek najhitrejši George Russell (Mercedes) je bil šele 17., njegov ekipni kolega Lewis Hamilton pa 15. V zadnjih minutah treninga, ko je večina dosegala najboljše časa, sicer nista dirkala. Britanca imata v svoji garaži zelo posebno podporo. Gostja Mercedesa je nekdanja prva dama ZDA, Michelle Obama.

Hamilton si je kljub nasprotovanju novi uredbi odstranil uhana in torej vendarle dirka brez nakita. Kazen za dirkanje z nakitom namreč znaša kar 250 tisoč evrov.

VN Miamija, 3. trening:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:30,304

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,194

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,345

4. Fernando Alonso (Alpine) +0,732

5. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,745

6. Mick Schumacher (Haas) +0,745

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,868

8. Kevin Magnussen (Haas) +0,923

9. Alex Albon (Williams) +1,197

10. Lando Norris (McLaren) +1,290

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,355

12. Lance Stroll (Aston Marin) +1,362

13. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,424

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,581

15. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,586

16. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,597

17. George Russell (Mercedes) +1,620

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,747

19. Nicholas Latifi (Williams) +2,072

Brez časa: Esteban Ocon (Alpine)