Tim Gajser: Nisem dojel, kaj se je zgodilo #video

"To je bila ena najbolj nepričakovanih zmag do zdaj," je po zmagi, že četrti v nizu na dirkah svetovnega prvenstva razreda MXGP v Kegumsu v Latviji povedal slovenski motokrosist Tim Gajser, ki v zadnjem času navdušuje.

Prej je zmagal na zadnjih treh dirkah, v Franciji, na Portugalskem in v Rusiji, v Latviji pa bil po prvi vožnji šele na šestem mestu, a nato v drugo navdušil, prehitel vse tekmece in še četrtič zmagal. "Ko sem prišel tja, nisem niti dojel, da sem zmagal. To je bila ena najbolj nepričakovanih zmag. Res sem bil zelo vesel," je za Planet TV dan po dirki povedal Tim Gajser, ki je po devetih dirkah v tej sezoni z naskokom vodilni v skupnem seštevku in na dobri poti, da še drugič postane svetovni prvak. Zbral je 391 točk, svetovni prvak Antonio Cairoli jih ima 358.

Timu Gajserju gre v tej sezoni sijajno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Res sem osvojil ogromno zmag in prvih mest. Upam, da bomo v podobnem slogu nadaljevali tudi v drugi polovici sezone in vse do konca. Imam super ekipo. Boljše si skoraj ne bi mogel predstavljati. Ves trud, ki smo ga vlagali, se očitno poplačuje," je še povedal mladi slovenski as, ki se lahko pri 22 letih pohvali s številnimi uspehi. V razredu MXGP, v katerem navdušuje tudi letos, je bil svetovni prvak leta 2016. V razredu MX2 mu je podobno uspelo leto prej, pohvali pa se lahko tudi z več naslovi evropskega prvaka v razredih 125 cm3, 85 cm3 in 65 cm3.

Sezono v razredu MXGP bo nadaljeval že ta konec tedna, ko bo dirka na sporedu v Teutschenthalu v Nemčiji, kjer bo lovil peto zmago v nizu.