Tim Gajser do druge zaporedne zmage!

Gajser je bil ta konec tedna v Franciji prepričljivo najboljši, dobil je kvalifikacije, zanesljivo pa tudi prvo vožnjo pred Cairolijem in Švicarjem Arnaudom Tonusom. V drugi vožnji sicer ni začel na prvem mestu, se je pa na polovici prebil v vodstvo in tekmecem ni več pustil blizu. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Tonus.

Cairoli je v tej vožnji naredil veliko napak, na koncu je bil le na 17. mestu. Skupno je na dirki Gajser zmagal pred Tonusom in Febvrejem, Cairoli je bil le sedmi.

Gajser je precej zmanjšal zaostanek za njim v SP; Italijan je imel pred današnjo dirko 34 točk naskoka, zdaj pa le še deset (311-301).

Gerčar 30., Pancar do prvih točk

Med elito je tokrat dirkal tudi drugi Slovenec Klemen Gerčar, ki sicer ne nastopa na vseh preizkušnjah sezone; v Saint-Jean-d'Angelyju je že v drugem krogu prve vožnje odstopil, v drugi vožnji je prišel do cilja, toda na 30. mestu ostal brez točk.

Jan Pancar je zasedel 17. mesto in osvojil prvih deset točk v sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prve točke pa je ujel Jan Pancar v šibkejšem razredu MX2, ki je prvo vožnjo v Franciji končal na 20. mestu, v drugi pa je bil še višje, na 12. mestu. Skupno mu je to prineslo 17. mesto in prvih deset točk v sezoni, na vrhu so bili Španec Jorge Prado, Belgijec Jago Geerts in Danec Thomas Kjer Olsen.

Naslednja dirka SP bo 9. junija v ruskem Orljonoku.

Tim Gajser * datum rojstva: 8. september 1996

* višina: 180 cm

* teža: 76 kg

* kraj bivanja: Pečke, Slovenska Bistrica

* ekipa: Honda Gariboldi (MXGP)

* prva dirka: MX2: VN Evrope 2012, Faenza

MXGP: VN Katarja 2016, Losail

Največji uspehi v SP: - MXGP:

- skupno:

1. mesto 2016, 5. mesto 2017, 4. mesto 2018



- posamezne dirke:

1. mesto: Francija 2019

Portugalska 2019

Italija (Trentino) 2019

Švedska 2017

Mehika 2017

Argentina 2017

Katar 2016

Argentina 2016

Mehika 2016

Latvija 2016

Španija 2016

Velika Britanija 2016

Lombardija 2016

2. mesto: Argentina 2019

Velika Britanija 2019

Nemčija 2018

Italija 2018

Turčija 2018

Bolgarija 2018

Azija (Indonezija) 2018

Francija 2017

Katar 2017

Italija (Trentino) 2017

Tajska 2016

Nemčija 2016

Francija 2016

Češka 2016

Švica 2016

ZDA (Charlotte) 2016

3. mesto: Nizozemska 2019

Francija 2018

Portugalska 2018

Češka 2018

Češka 2017

Evropa (Valkenswaard) 2016

Italija (Trentino) 2016

ZDA (Glen Helen) 2016 MX 2:

- skupno:

1. mesto 2015 (5 zmag)

5. mesto 2014

20. mesto 2013 - posamezne dirke:

1. mesto: Uddevalla, Teutschenthal, Maggiora, Pietramurata,

Assen 2015 Drugi uspehi: 2007 evropski prvak 65 ccm

2009 evropski prvak 85 ccm

2012 evropski in svetovni prvak 125 ccm

