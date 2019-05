Dražba: kupite dres Tima Gajserja in pomagajte nesrečni družini #video

Leto in pol starega Tiana je ob rojstvu zaznamovala redka mutacija gena, ki povzroča epileptične napade, zavira razvoj, govor in hojo. V Sloveniji so štirje primeri takšne bolezni.Terapije sicer pomagajo, toda kaj ko javno zdravstvo terapijo, ki je za Tiana ključna, krije komaj eno na dva meseca. Njegova starša sta se zato lotila zbiranja zamaškov in starega papirja.

Na pomoč pa jima je priskočil motokrosist Tim Gajser. "Podaril nam je ta dres, v želji, da bomo iz njega iztržili čim več denarja za terapije," je za Planet pojasnil malčkov oče Aljoša Razgoršek (pogovor z družino v zgornjem videu).

Vabimo vas, da sodelujete na dražbi in z nakupom dresa pomagate Tianu lajšati posledice težke bolezni. Dražba se začenja danes ob 12. uri in bo trajala teden dni.