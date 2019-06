Gajser zahteven konec tedna končal s četrto zaporedno zmago!

Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Latviji. Gajser je bil v Kegumsu šesti v prvi vožnji in zmagal v drugi, kar je bilo dovolj za skupno zmago na dirki. Na koncu so imeli prvi trije na dirki, Gajser, Francoz Romain Febvre in Švicar Arnaud Tonus, po 40 točk. Gajser je dosegel peto zmago v sezoni in četrto zaporedno.