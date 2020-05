Še ena kazen za goljufa Abta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neumnost, ki so jo je privoščil Daniel Abt, ni navdušila njegovega delodajalca.

Novi časi, v katerih so se številne športne panoge začasno preselile tudi na splet in skušajo navijače obdržati z virtualnimi tekmami, prinašajo tudi nove izzive. Vsi se ne končajo dobro, za slab zgled je poskrbel nemški dirkač Daniel Abt , ki ga je njegova ekipa zaradi goljufije na virtualni dirki suspendirala.

Abt si je v nedeljo na spletni dirki Race at Home Challenge privoščil poskus goljufije, ki pa so ga hitro razkrinkali. Med dirko je namreč prekinil spletno povezavo s kamero, pozneje pa je namesto njega z dirkalnikom upravljal Lorenz Hörzing, profesionalni igralec spletnih iger.

Tekmeci in gledalci so Abta hitro razkrinkali, tudi zato, ker na prejšnjih dirkah nikoli ni prišel do točk, na tej zadnji pa si je privozil tretje mesto. Dirkač se je za nespametno potezo opravičil še isti dan, vodstvo tekmovanja mu je naložilo plačilo 10.000 evrov kazni.

A nešportno dejanje ne bo imelo posledic samo za njegov dirkaški ugled. Njegovo moštvo Audi iz resničnega dirkaškega sveta je namreč sporočilo, da ga je zaradi neprimernega vedenja suspendiralo.

Audi ceni spoštovanje pravil

"Integriteta, preglednost in spoštovanje pravil so za Audi vrline, ki jih zelo ceni. To velja za vsa področja, na katerih sodeluje kot znamka. Zato smo se odločili, da Daniela Abta suspendiramo, ukrep začne veljati takoj," je sporočila tovarna iz Ingolstadta oziroma moštvo Audi Sport Schaeffler.

To pomeni, da v prvenstvu formule E Abt ne bo mogel nastopiti, ko se bo nadaljevalo. V Audiju še niso sporočili, kdo ga bo zamenjal in vozil drugi dirkalnik ob Brazilcu Lucasu di Grassiju.

V prvenstvu formule E so v tej sezoni izvedli pet dirk, zadnjo 29. februarja v Marakešu, pozneje pa so tekmovanje zaradi epidemije novega koronavirusa prekinili.

