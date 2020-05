Brazilec: Vem, kakšno je zdravstveno stanje Schumija

Leta 2013 je Schumacher v Franciji doživel hudo smučarsko nesrečo. Na smučanju je nesrečno padel, udaril z glavo ob kamen, odtlej pa je podatkov, kakšno je zdravstveno stanje Nemca, zelo malo. Dolgo je bil v komi, nihče pa ne ve, kako je z njim danes. Potem ko so ga odpustili iz bolnišnice, naj bi ga premestili na družinsko posestvo v Švici.

Nekdanji brazilski dirkač Felipe Massa, ki je nekaj časa dirkal ob boku legendarnega Nemca, je v pogovoru za Fox News povedal, da ve, kako je z 51-letnim Schumijem danes. "Vem, kako je, imam vse podatke. Vedno sva si bila blizu. Nisem se sicer pogosto družil z njegovo ženo Corinno, ker je le redko obiskovala dirke. Vedeti moramo, da ta položaj sploh ni preprost. Njegova družina si ne želi, da bi informacije prišle v javnost, in kdo sem jaz, da bi to storil," je povedal Massa.

"O njem sanjam prav vsak dan in molim, da bi se njegovo zdravstveno stanje izboljšalo in da bi se lahko vrnil na stezo v podporo svojemu sinu. Molim, da se bo to nekega dne zgodilo," je še povedal Brazilec, ki je bil del zasedbe formule 1 kar 15 sezon, v katerih je zbral enajst zmag in 41 uvrstitev med najboljše tri.

