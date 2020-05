Diskvalificiran, ker je za virtualno dirko najel profesionalnega igričarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemškega dirkača moštva Audi Sport Daniela Abta so v nedeljo ujeli pri goljufiji, ko je za sodelovanje v virtualni dirki serije Formula E najel profesionalnega igričarja. Ta se je predstavljal za Abta, a goljufija ni ostala neopažena.

Daniela Abta so prireditelji virtualne dirke diskvalificirali ter mu odvzeli vse doslej osvojene točke v tej dirkaški seriji na simulatorjih. Tudi profesionalni igričar, Nemec Lorenzo Hoerzing, ki je sicer na nedeljski dirki zasedel tretje mesto, je dobil prepoved sodelovanja na naslednjih dirkah izziva Dirkaj doma. Abt bo moral za kazen dobrodelni organizaciji po svoji izbiri nakazati še 10 tisoč evrov, je sporočil predstavnik Formule E.

Abt se je za neumnost opravičil in dejal, da dirke ni jemal dovolj resno.

Abtovi tekmeci jezni in užaljeni

15 krogov dolgo virtualno dirko na stezi Berlin Templehof je sicer dobil britanski dirkač moštva Nissan Oliver Rowland, drugi pa je bil belgijski dirkač Mercedesa Stoffel Vandoorne. Tega je goljufija Abta močno razburila. "Zares nisem srečen, ker Daniel ni vozil sam. Vse nas je zafrknil. To je že smešno," je po poročanju Reutersa povedal Belgijec, ki je pred leti kot testni voznik vozil tudi dirkalnike formule ena.

Tudi Francoz in še en znanec iz F1 Jean-Eric Vergne je bil jezen na Abta. "Naslednjič morate od Daniela zahtevati, da svojo vožnjo prenaša prek Zooma," je dejal in dodal, da bodo le tako lahko prepričani, da resnično dirkajo z Abtom in ne kakšnim njegovim nadomestkom.

V seriji Dirkaj doma se v času, ko zaradi koronavirusa pravih dirk ni, merijo pravi dirkači Formule E, na posebnih dirkah pa jih lahko izzovejo tudi igričarji in razni znani obrazi iz družbenih omrežij. Zmagovalec te serije se bo lahko, ko bo enkrat to mogoče, preizkusil tudi v čisto pravem dirkalniku.

Preberite še: