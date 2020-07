Renault vložil pritožbo na dirkalnik Racing Pointa, komisarji so jo sprejeli

V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo, in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami F1. Obenem pa deli, ki jih dobi s strani zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov konkurentov v F1, poroča STA.

Pri Renaultu pa so prepričani, da Racing Point ne uporablja delov, ki so jih ustvarili sami. Že na testiranjih so bila mnoga moštva nezadovoljna s podobo dirkalnika, ki ga upravljata Mehičan Sergio Perez in Kanadčan Lance Stroll.

Nekatera moštva so dirkalnik označila z "roza Mercedes", saj je na las podoben lanskemu dirkalniku W10 najboljšega moštva v karavani.

UPDATE: Renault's protest of Racing Point's legality has been admitted by the FIA Stewards



Parts of the Racing Point and Mercedes cars will be sealed for further examination#F1