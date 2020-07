Dvojna zmaga Mercedesa, povsem na vrhu tokrat Hamilton, popoln polom Ferrarija

Med dobitnike točk na dirki, ki je v nasprotju s sobotnimi kvalifikacijami, potekala v imenitnem, sončnem vremenu, so se zvrstili še Alex Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Racing Point), Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) in Danil Kvjat (Alpha Tauri), popoln polom pa je že v prvem krogu doživelo moštvo Ferrari.

Nadvse zanimiva je bila bitka za peto mesto:

An extraordinary last lap from @LandoNorris as he passes Stroll and Perez to snatch P5 at the Styrian Grand Prix 🚀 😮#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/87yQtu7xk7 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Polom Ferrarija

Sebastian Vettel in Charles Leclerc sta že tako štartala iz neuglednih mest, desetega in 14., že v prvem krogu pa je mladi Monačan izločil oba rdeča dirkalnika, ko se je preveč ambiciozno po poskušal prebiti mimo konkurentov in trčil v Vettlov dirkalnik. Ta je z zlomljenim zadnjim krilcem "odšepal" do boksov in tam dirkalnik parkiral, Leclerc se je po menjavi poškodovanega sprednjega krilca vrnil na stezo, a tudi sam kmalu vrgel brisačo v ring.

WATCH: Drama at the start as Leclerc and Vettel collide on Lap 1 - resulting in a double DNF for Ferrari 💥#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/dYGWQdzRf4 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Hamilton spet na vrhu

"Strategija moštva je bila fantastična, izjemno hvaležen sem, da sem spet na vrhu. Občutek imam, da sem na to čakal res dolgo," je bil svoje 85. zmage v karieri v formuli ena vesel Hamilton, ki je pred začetkom dirke zopet pokleknil za pravice temnopoltih. "Rad imam dirke vsak teden, to bi lahko počel celo sezono," je še dodal. Na zmago je čakal ob dirke v Abu Dabiju 1. decembra lani, s katero je sklenil sezono, v kateri je ujel že svoj šesti naslov svetovnega prvaka.

Zgoščen urnik mu gre na roko, saj bo naslednja dirka že naslednji konec tedna na madžarskem dirkališču Hungaroring.

An extraordinary last lap from @LandoNorris as he passes Stroll and Perez to snatch P5 at the Styrian Grand Prix 🚀 😮#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/87yQtu7xk7 — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

V skupnem seštevku prvenstva dirkačev vodi Bottaas s 43 točkami, pred Hamiltonom (37) in Landom Norrisom (26).

Izidi (71 krogov, 306,452 km): 1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1;22:50,683 (povp. hitrost: 221,947 km/h) 2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) + 13,719 3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 33,698 4. Alexander Albon (Taj/Red Bull) 44,400 5. Lando Norris (VBr/McLaren) 61,470 6. Sergio Perez (Meh/Racing Point) 62,387 7. Lance Stroll (Kan/Racing Point) 62,453 8. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 62,591 9. Carlos Sainz ml. (Špa/McLaren) krog zaostanka 10. Danil Kvjat (Rus/AlphaTauri) krog zaostanka ... Hamilton takes his 85th career win! He's now just six wins behind Schumacher's all-time record of 91.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bsrwlQoWiD — Formula 1 (@F1) July 12, 2020 SP skupno (2): - dirkači: 1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 43 točk 2. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 37 3. Lando Norris (VBr/McLaren) 26 4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 18 5. Sergio Perez (Meh/Racing Point) 16 6. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 15 7. Carlos Sainz jr. (Špa/McLaren) 13 8. Alexander Albon (Taj/Red Bull) 12 9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 6 10. Lance Stroll (Kan/Racing Point) 6 ... - konstruktorji (2): 1. Mercedes 80 2. McLaren 39 3. Red Bull 27 4. Racing Point 22 5. Ferrari 19 6. Renault 8 7. AlphaTauri 7 8. Alfa Romeo 2

Preberite še: