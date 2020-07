Dirkačem in članom moštev F1 na Madžarskem grozijo tudi zaporne kazni

Madžarske oblasti in pristojni organi so dirkače formule 1 in člane moštev pred prihajajočo VN Madžarske na Hungaroringu opozorili, da jih lahko ob neupoštevanju strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa doletijo visoke denarne in tudi zaporne kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Madžarska vlada je moštvom v Avstrijo, kjer bo ta konec tedna na sporedu druga dirka sezone F1, poslala poseben dopis v zvezi z britanskimi in ostalimi gosti zunaj evropske unije, ki bodo v času VN prišli na Madžarsko.

Če se ne bodo držali strogih ukrepov ...

Po poročanju dirkaškega medija Autosport bo lahko tiste, ki se ne bodo držali strogih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, doletela tudi zaporna kazen. Višina denarne kazni pa se giblje do 15.000 evrov.

"Predstavniki moštev, ki prihajajo iz Velike Britanije in držav zunaj EU, ne smejo zapustiti prizorišča ali meja nastanitve, z izjemo potovanja do dirkališča in do letališč, od koder lahko zapustijo Madžarsko," je zapisano v izjavi, ki jo je pridobil Autosport.

Obenem predstavniki omenjenih držav ne bodo smeli uporabljati javnega prevoza in taksijev. Hrano bodo lahko uživali zgolj v hotelu ali na prizorišču dirke, prosti čas pa bodo morali preživeti znotraj meja, kjer so nastanjeni, oziroma na samem prizorišču, je madžarska vlada dodala v dopisu.

Leclerc in Bottas že kršila pravila

Kar sedem od desetih moštev F1 ima bazo prav v Veliki Britaniji, omejitve pa bodo doletele večino tistih, ki bodo prisotni na VN Madžarske.

V zapisu vlade so priporočili, da se omejitev držijo tudi državljani članic EU, ki potujejo s karavano F1. Skupaj ta v časih koronske krize in zmanjšanja kapacitet šteje okoli 2000 ljudi.

Opozorilo madžarske vlade je prišlo predvsem potem, ko sta dirkača Ferrarija in Mercedesa, Charles Leclerc in Valtteri Bottas, kršila stroga varnostna pravila vodstva tekmovanja in med tednom zapustila "mehurček" v F1 ter odpotovala v Monako.

