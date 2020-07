Nevihte v Spielbergu najmanj zmotile Lewisa Hamiltona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec deževnih kvalifikacij pred nedeljsko dirko za VN Štajerske, ki so se v Spielbergu v Avstriji začele s 45-minutno zamudo zaradi močne nevihte, ki je zajela dirkališče, je angleški dirkač moštva Mercedes Lewis Hamilton. Drugo in tretje štartno mesto sta si na mokri stezi priborila Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Španec Carlos Sainz (McLaren).