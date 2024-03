Lahko so mu hvaležni, da ne nastopa na vseh dirkah #video

Thierry Neuville je dobil četrtkov superspecial. Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v reliju se nadaljuje s še eno klasiko. Januarja se je začelo z relijem Monte Carlo, ki ga je dobil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), februarja so dirkali na snegu na Švedskem, zmagal pa je Finec Esapekka Lappi (Hyundai). Ta teden pa najboljši vozniki relija na svetu dirkajo v Keniji, kjer zadnja štiri leta znova dirkajo za točke svetovnega prvenstva. Na reliju Safari nastopa tudi aktualni svetovni prvak Finec Kalle Rovanperä (Toyota), ki naslova letos sicer ne brani. Odločil se je, da bo nastopil le na nekaj dirkah. Tekmeci so mu gotovo hvaležni, samo poglejte, kaj jim je naredil ta petek v Keniji.

Vrhunci četrtkovega superspeciala, ki ga je dobil Neuville:

Četrtkov krajši superspecial je še dobil Neuville, nato pa je bil Rovanperä najhitrejši na vseh šestih petkovih hitrostnih preizkušnjah. To je bilo skoraj 130 kilometrov dirkanja, saj sta bila četrti in sedmi brzinec dolga kar 31,5 kilometra. Po tretjini dirke ima tako mladi Finec slabo minuto prednosti pred Elfynom Evansom in dobro pred Takamotom Katsuto (oba Toyota). Lani zmagoviti Toyoti se tako vendarle nasmiha prva zmaga letos, potem ko je bil Evans na prvih dveh dirkah tretji in drugi, Rovanperä pa v Monaku ni nastopil, na Švedskem pa je odstopil. "Razmere so težke, vsak dirkalnik še poglobi jarke na cestah. Trudil sem se, da sem se izognil skalam in da je avto ostal v enem kosu. Lahko bi šlo še hitreje, ampak sem z doseženim zadovoljen," je svoj dan opisal Finec.

Ott Tänak je v petek popoldne odstopil. Foto: Guliverimage Kako hitro gre lahko na reliju Safari vse narobe, je že v petek dopoldne izkusil Neuville. Predrl je zadnjo desno pnevmatiko. Ker je guma nato tako opletala, je naredila še luknjo v stranico njegovega dirkalnika. Belgijec je izgubil dobro minuto in ima pred sobotnim nadaljevanjem dirke minuto in sedem sekund zaostanka. V petek popoldne sta bila nato prva zasledovalca Rovanpere Esapekka Lappi (Hyundai) in (Hyundai), a sta z okvaro na i30 oba odstopila.

Reli Safari Kenija, po sedmi od 19 hitrostnih preizkušenj:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +56,9

3. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:00,8

4. Thierry Neuville (Hyundai) +1:07,3

5. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:46,6

6. Gregoire MUnster (M-Sport Ford) +3:34,2

Elfyn Evans se bori za vodstvo v skupnem seštevku sezone. Pred to dirko je zaostal tri točke za Thierryjem Neuvillom. Foto: Guliverimage

V soboto in nedeljo na tretji dirki sezone sledi še 12 hitrostnih preizkušenj.