Racing Point prepričan, da ni kršil pravil F1

Francosko moštvo je po nedeljski drugi dirki sezone v Spielbergu v Avstriji vložilo pritožbo na dirkalnik Racing Pointa, saj so želeli preveriti komponente dirkalnika, ki naj bi bil v določenih delih intelektualna last Mercedesa in njihovega dirkalnika iz lanske sezone, s čimer bi moštvo Racing Pointa kršilo pravila.

V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo, in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami F1. Obenem pa deli, ki jih dobi s strani zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov konkurentov v F1.

Zagovor v nedeljo zvečer

Moštvo Racing Pointa se je pred komisarji Fie zagovarjalo v nedeljo zvečer, komisarji pa so odločili, da bodo zasegli sporne komponente sprednjega in zadnjega zavornega voda njihovih dirkalnikov. Tudi moštvo Mercedesa pa bo moralo za primerjavo predložiti dele svojega lanskega dirkalnika W10, s katerim so osvojili konstruktorski naslov.

"V moštvu smo razočarani, da sta dobra izida z nedeljske dirke pod vprašajem zaradi napačno razumljenih pravil in slabo pripravljene pritožbe," so zapisali v moštvu Racing Pointa. Ekipo so po letošnjih februarskih testiranjih nekatera moštva poimenovala kar "rožnati Mercedes", saj naj bi bil ta kopija lanskega Mercedesovega bolida.

"Pri Racing Pointu odločno zanikamo obtožbe in bomo storili vse, da pokažemo, da delujemo v skladu s pravili Fie in F1. Pred začetkom sezone smo razrešili vsa odprta vprašanja s Fio glede našega dirkalnika," so še dodali v izjavi za AFP. Na drugi dirki sezone sta dirkača Racing Pointa, Sergio Perez in Lance Stroll, osvojila šesto in sedmo mesto.

Domnevno sporne komponente dirkalnikov Racing Pointa in lanskega Mercedesa so trenutno pod preiskavo komisarjev Fie.

Preberite še: