Quartararo grdo padel, pa si vseeno priboril prvo startno mesto v Alcanizu

Quartararo je na zadnjem treningu pred kvalifikacijami sicer grdo padel, toda brez hujših posledic in je lahko startal tudi v kvalifikacijah.

Iz druge vrste bodo dirko v Alcanizu začeli še Italijan Franco Morbidelli (Yamaha SRT), Avstralec Jack Miller (Ducati Pramac) in Španec Joan Mir (Suzuki).

Na dirki v Španiji pa ne nastopa italijanski veteran Valentino Rossi; dirkač Yamahe je pred dnevi sporočil, da je bil pozitiven na testu za novi koronavirus in na dirko ni odpotoval.

HUGE drama in FP3!!! 😱@FabioQ20 suffers a big highside at Turn 14 and is stretchered away! 💢#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/1HhhtjVTlv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2020

Prireditelji dirke za VN Aragonije - na istem prizorišču bo naslednji teden nato še ena preizkušnja za SP - so zaradi pričakovanega slabega vremena spremenili urnik dogajanja konec tedna. Dirka v elitnem razredu motoGP bo tako v nedeljo na sporedu ob 15. in ne kot običajno ob 14. uri.

V skupnem seštevku je pred deseto dirko sezone v vodstvu Quartararo s 115 točkami, Mir je drugi s 105, tretji pa Andrea Dovizioso s 97. Italijanski dirkač Ducatija je danes ostal brez uvrstitve v najhitrejšo skupno kvalifikacij. Točko manj pa ima Vinales.

