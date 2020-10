Testirali so ga dvakrat, nato pa ... slaba novica.

"Zjutraj sem se nisem počutil dobro. Bolele so me kosti in imel sem malce vročine, zato sem hitro poklical zdravniško osebje, ki je me dvakrat testiralo. Hitro test PCR je bil negativen, tako kot je bil tisti v torek, a drugi test pa je pokazal, da sem pozitiven na Covid-19. Razočaran sem, da bom moral izpustiti dirko v Aragonu, a upam, da bom nared vsaj za dirko prihodnji vikend v Teruelu," je na Instagramu javnost obvestil 41-letni italijanski dirkač.

"Žalosten sem in jezen, saj sem se držal vseh ukrepov in protokolov za preprečitev okužbe. Od prihoda iz Le Mansa sem bil samoizoliran, a nimamo kaj. Kar je, je, zadeve ne morem spremeniti. Zdaj mi ne preostane drugega, kot da sledim zdravniškim nasvetom. Upam, da se bom kmalu bolje počutil," je še dodal sedemkratni svetovni prvak.

Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v tej sezoni ne gre. V skupnem seštevku zaseda šele 13. mesto. Foto: Gulliver/Getty Images

Rossi je prvi dirkač v karavani motoGP, ki je bil pozitiven na koronatestu. Pred tem je v moto2 dirko zaradi korone že izpustil Jorge Martin.

Po prvih devetih dirkat svetovnega prvenstva motoGP vodi Francoz Fabio Quartararo (115 točk), Rossi je treh odstopih na zadnjih treh dirkah in 57 točkami zaseda šele 13. mesto.

