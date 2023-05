Prve razbitine v Monaku, tudi Verstappen se je bal trčenja

Začel se je šesti dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1. Po odpovedi VN Emilije – Romanje v Imoli se sezona nadaljuje s klasiko VN Monaka na ulicah Monte Carla. Ozke ulice, kjer bo prehitevanje zelo oteženo, pomenijo, da Red Bull ne bo imel tolikšne premoči. Obenem pa so tekmeci v kneževino prišli s številnimi novimi deli na svojih dirkalnikih. Prvi trening je s časom 1:13,372 dobil Carlos Sainz (Ferrari). Dobre tri desetinke je zaostal Fernando Alonso (Aston Martin), ki se je pošteno jezil, ker so vozniki, ki niso bili v hitrih krogih, vozili po idealni liniji. Že šest desetink sta na tretjem in četrtem mestu zaostala Lewis Hamilton (Mercedes) in Sergio Perez (Red Bull).

Max Verstappen Foto: Reuters Precej težav s svojim dirkalnikom je imel aktualni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen (Red Bull). Sredi treninga je na lastno pobudo zapeljal v bokse, češ da je dirkalnik tako nevozen, da ga bo še raztreščil. S skoraj sekundo zaostanka je trening končal na šestem mestu. To seveda ni noben preplah za ekipo prvakov, saj je prvi trening namenjen iskanju nastavitev dirkalnika, ki ustrezajo vsaki od treh zmesi pnevmatik. Nezadovoljen z lego dirkalnika in segrevanjem pnevmatik je bil tudi George Russell (Mercedes), ki je s sekundo in sedmimi desetinkami zaostanka odpeljal samo 15. čas treninga.

Tega sta zaznamovali tudi dve nesreči. Prva je bila manjša, ko je Nico Hülkenberg (Haas) v šikani za predorom ob dotiku z ograjo predrl zadnjo levo pnevmatiko. Druga pa je tri minute pred koncem treninga pomenila rdečo zastavo in predčasen konec dirkanja. V prvem zavoju (Sainte Devote) je Alex Albon (Williams) silovito zadel v ogrado s celotnim levim bokom dirkalnika. Obe levi pnevmatiki in vpetje so bili povsem raztreščeni. Z njim je vse v redu, je pa čutil udarec v kolenih.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon has crashed out of Sainte Devote. He reports he is okay over the radio



The session will not be resumed#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fauEr8qv2q — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

VN Monaka, 1. prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:13,372

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,338

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,663

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,666

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,721

6. Max Verstappen (Red BUll) +0,872

7. Lando Norris (McLaren) +1,095

8. Esteban Ocon (Alpine) 1,213

9. Lance Stroll (Aston Martin) +1,281

10. Alex Albon (Williams) +1,294

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,346

12. Kevin Magnussen (Haas) +1,353

13. Juku Cunoda (Alpha Tauri) +1,448

14, Pierre Gasly (Alpine) +1,494

15. George Russell (Mercedes) +1,694

16. Nyck de Vries (Alpha Tauri) +1,711

17. Oscar PIastri (McLaren) +1,820

18. Logan Sargeant (Williams) +2,185

19. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,312

20. Nico Hülkenberg (Haas) +2,413

Lando Norris Foto: Reuters Drugi petkov trening sledi ob 17. uri. McLaren v Monte Carlu dirka s posebno poslikavo svojega dirkalnika, s katero obeležuje 60 let od ustanovitve ekipe. Zares bo šlo v soboto ob 16. uri na kvalifikacijah, ki so v Monte Carlu še pomembnejše kot drugje. Začetek nedeljske dirke pa bo ob 15. uri. Se je pa spremenila vremenska napoved. V nedeljo dež ni več napovedan, očitno bo celoten dirkaški konec tedna sončen s poletnimi temperaturami.