Ogier podaljšal s Toyoto še za eno leto

Ogier je načrte spremenil tudi zaradi sezone 2020, ki jo je močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Številne dirke so odpovedali, koledar SP pa je bil močno spremenjen in skrajšan. Zadnja dirka sezone bo reli v Monzi v začetku decembra.

I'm glad to confirm that I'll still be racing with @TGR_WRC in 2021!



I didn't want this short season to be my last one in #WRC. The performance is there with the #YarisWRC so I want to keep working with the team and fight for another title next year 💪🏻pic.twitter.com/oqgHobaDW1