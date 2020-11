Prestižna Monza odloča o prvaku v reliju

Monza je po spletu okoliščin postaja zadnja postaja prvenstva, po zadnji zaostritvi epidemioloških razmer po Evropi in svetu pa še tista, ki bo odločala o prvaku.

Italijansko prizorišče, kjer sicer že dolgo pripravljajo zahtevno reli preizkušnjo, ki pa doslej ni štela za SP, so namreč v koledar SP dodali naknadno, potem ko je bila sezona že močno okrnjena zaradi pandemije novega koronavirusa.

Če bi po načrtih izvedli še reli v Belgiji, bi bil morda prvak znan že pred Monzo. Toda belgijske oblasti so zaradi zelo slabe epidemiološke slike v državi v začetku novembra morale odpovedati dirko (ta bi bila sicer na sporedu ta konec tedna). Tako bo nenavadno in izzivov polno sezono 2020 zaokrožil reli Monza med 3. in 6. decembrom.

V seštevku SP sicer pred tem relijem vodi Valižan Elfyn Evans (Toyota) s 111 točkami, drugi je njegov moštveni sotekmovalec Francoz Sebastien Ogier (97), tretji pa Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) s 87. Teoretično pa ima možnosti za ubranitev naslova tudi še četrti Estonec Ott Tänak (Hyundai). Na zadnjem reliju bo na voljo največ 30 točk (25 za zmago in pet za zmago v posebni hitrostni preizkušnji power stage).

Traso relija v Monzi je pomagal pripraviti tudi Tiziano Siviero, nekdanji dolgoletni sovoznik v reliju, ki zdaj išče prizorišča za dirke. Za spletno stran tekmovanja je pojasnil, kakšni izzivi čakajo dirkače v Monzi.

Organizatorji so prepričani, da so našli pravo formulo za kombinacijo dirkanja na dirkališču ter na zahtevnih ovinkastih cestah v okolici jezera Como.

"Preizkusil sem možnosti po vsej Lombardiji in te tri preizkušnje so najboljše. So hitre, z dovolj hitrimi odseki, ampak po drugi strani tudi ozke in zavite, ko ceste zavijejo v hribe," je pojasnil. Dodaten izziv bo prinesel letni čas, saj bodo ceste mokre, večji del dneva v senci, na njih pa bo tudi veliko odpadlega listja.

V delu relija, ki bo potekal na dirkališču, so traso speljali tudi prek boksov, vozniki pa bodo morali znanje pokazati tudi v znanih ovinkih Parabolica, Lesmo in Rettifilo. Skupaj bo na sporedu 16 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 241 kilometrov.