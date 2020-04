Nekdanji šef formule 1 je jasen: Sezono F1 je treba odpovedati

Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila sredi marca odpovedana velika nagrada Avstralije, naslednjih šest dirk pa je prestavljenih.

"Morali bi enostavno zaustaviti prvenstvo v tem letu in na novo kreniti v sezono 2021, saj ne vidim načina, kako bi lahko organizirali dovolj veliko število dirk," je dejal Ecclestone za radio BBC.

"Da bi bila sezona veljavna, moramo organizirati vsaj osem od 22 dirk," je pojasnil nekdanji šef kraljevskega dirkaškega športa in dodal: "Smo v zelo težkem položaju."

Sezona bi se morala začeti 15. marca v Melbournu z VN Avstralije, vendar je novi koronavirus povsem zaustavil oktanski šport. Odpovedanih ali preloženih je za zdaj prvih osem dirk sezone, ostalo jih je še 14.

Hamilton v lov za rekordom Schumacherja

Če bo dovolj dirk, bo Britanec Lewis Hamilton skušal uloviti rekord Nemca Michaela Schumacherja s sedmimi naslovi svetovnega prvaka, čeprav nekateri strokovnjaki menijo, da v skrajšani sezoni rezultat ne bi bil pošten. A med njimi ni Ecclestona.

"Mislim, da se Lewis na to ne bo oziral. On želi vsakič znova zmagati, ne glede na število dirk, ne glede na to, ali je govora o osmih, 16 ali 20," je sklenil Ecclestone, ki je pred nekaj dnevi potrdil, da s 47 let mlajšo ženo Fabiano Flosi pričakuje otroka. Doslej ima iz prejšnjih zakonov tri hčerke; 65-letno Deborah, 36-letno Tamaro in 32-letno Petro.

Ecclestone je imel več kot štiri desetletja glavno besedo v F1, vse do januarja 2017, ko je tekmovanje za 4,6 milijarde dolarjev prodal ameriški medijski skupini Liberty.