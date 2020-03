Prvo dirko virtualnega motoGP dobil Alex Marquez

Pandemija novega koronavirusa je temeljito premešala športne koledarje in za nedoločen čas prekinila veliko večino tekmovanj. Dogajanje se je tako preselilo tudi v virtualno okolje, kjer so se z novim izzivom spopadli tudi v tako prepoznavni panogi, kot je motoGP.

Drugi Bagniano, tretji Vinales ...

Danes so pripravili prvo alternativno različico tekmovanja, ki so jo označili s ključnikom StayAtHomeGP (dirka ostani doma). Na dirki z domačega kavča se je najbolje znašel novinec Alex Marquez, sicer svetovni prvak razreda moto2, ki je premagal Italijana Francesca Bagnaio, tretji pa je bil Španec Maverick Vinales. Na četrtem mestu je končal Francoz Fabio Quartararo, šele peti pa je bil Marc Marquez. Quartararo je sicer v prvem krogu zbil Vinalesa, a sta lahko seveda oba nadaljevala, Francoz je za tolažbo dosegel najhitrejši krog dirke.

Osnova je bila uradna videoigrica tekmovanja motoGP, za prvo dirko so izbrali stezo v Mugellu. Digitalna različica je bila dolga šest krogov, pred tem so izvedli petminutne kvalifikacije.

Kaj pa prvokategorniki?

Pri motoGP so se odločili, da bodo virtualno dirko kar najbolj poskušali približati pravi. V njej je tako sodelovala deseterica izmed najboljših dirkačev, Marc Marquez in Alex Marquez (Honda), Maverick Vinales (Yamaha) in Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins in Joan Mir (Suzuki), Fabio Quartararo (Yanaha SRT), Iker Lecuona in Miguel Oliveira (Red Bull) ter Francesco Bagnaia (Pramac Ducati).

Dogajanje so lahko navijači spremljali na več kanalih, tudi na uradni spletni strani motoGP in številnih družbenih omrežjih. Prenos so pripravili tako, da so v osrednjem delu pokazali stezo in dogajanje na njej, v manjših izsekih pa so kamere spremljale tudi dirkače, ki so svoje virtualne dirkalnike upravljali od doma.

The first #VirtualGP was a 𝘀𝗺𝗮𝘀𝗵 hit 💥



From start to finish 👀#F1Esports 🎮 pic.twitter.com/Hum2EYZvRw — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

V virtualni F1 drugačen pristop

Nekaj podobnega so prejšnji konec tedna že preizkusili v formuli 1, kjer so prvo dirko virtualne formule postavili na stezo v Bahrajnu. V tej panogi so se sicer določili za nekoliko drugačen pristop, sodelovala sta le dva aktualna voznika formule 1 (Britanec Lando Norris in Kanadčan Nicholas Latifi), pa tudi nekateri nekdanji dirkači ter specialisti za računalniške igre in vplivneži v spletnem svetu. Smetano je pobral Kitajec Guanyu Zhou, ki je v realnem svetu sicer testni voznik Renaulta in vozi formulo 2.

Preberite še: