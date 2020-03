Tudi Indy 500 klonil pred koronavirusom

To je prvič v zgodovini prestižne dirke, letošnja izvedba bo že 104., da so morali Indy 500 prestaviti zaradi kakšnega drugega vzroka kot vojne.

Poleg tega pa je to sploh prva časovna prestavitev, dirka na 2,5 milje (štiri kilometre) dolgem ovalu je namreč doslej vedno potekala maja. Lansko zmago brani Francoz Simon Pagenaud.

Obenem so prireditelji te klasične dirke sporočili tudi, da je spremenjen datum drugega velikega dogodka na tem prizorišču. Preizkušnja za VN Indianapolisa, ki poteka tudi po notranjem delu steze, ne le po ovalu, bo namesto 9. maja zdaj na ameriški praznik 4. julija.

"Maj na dirkališču Indianapolis je zame najljubši mesec v letu. Tako kot vi, navijači, sem razočaran, vendar sta zdravje in varnost vseh nas zdaj naša prva skrb. Prestavitev je odgovorna poteza, verjamem pa, da bomo imeli tudi avgusta izjemen spektakel," je dejal vodja dirkališča Roger Penske.

Domača reli sezona z zamikom, v SP še dve prestavitvi

Pandemija novega koronavirusa še naprej vpliva na koledarje športnih tekmovanj v Sloveniji in po svetu. Tudi sezona dirk v reliju se bo v Sloveniji začela z zamikom, na svetovni ravni pa so odpovedali oziroma prestavili še dve dirki.

Domača sezona državnega prvenstva v reliju bi se morala začeti 24. in 25. aprila z relijem v Vipavi. A krovna zveza AŠ 2005 je sporočila, da so prireditelji relija zaprosili za prestavitev termina dirke. Obenem so zaradi epidemije koronavirusa v slovenski zvezi začasno ustavili tudi izdajo soglasij za izvedbo prireditev v Sloveniji, izvedbo treningov v Sloveniji ter za sodelovanje slovenskih voznikov na prireditvah v tujini.

Prireditelji relija v Vipavi, kjer bi morala konec aprila potekati jubilejna deseta izvedba tekmovanja, pa so medtem tudi sporočili, da so zaradi aktualnih zdravstvenih okoliščin prestavili dirko. Reli Vipavska dolina bo tako po novem poleti, za reli so rezervirali nadomestni termin 21. in 22. avgusta.

V koledarju SP pa tudi še prihaja do sprememb. Nedavno je bil reli po Mehiki ena redkih športnih prireditev, ki je potekala kljub hitro naraščajoči epidemiji, pa še tega so potem predčasno končali. Krovna zveza Fia je zdaj v dogovoru s prireditelji začasno prestavila še dve dirki, reli na Portugalskem in na Sardiniji. Prvi bi moral biti v okolici Matosinhosa med 21. in 24. majem, drugi na Sardiniji pa med 4. in 7. junijem.

Ti dirki sta bili v koledarju SP predvideni kot peta in šesta, že prej pa so prestavili tudi četrto, reli po Argentini, ki bi moral biti po prvotnem urniku med 23. in 26. aprilom.